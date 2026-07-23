Pourquoi les aliments ultra-piquants sont-ils dans le viseur des autorités sanitaires ?

L'ESSENTIEL Les défis consistant à consommer des aliments extrêmement pimentés peuvent entraîner des troubles digestifs sévères (douleurs, vomissements, diarrhées), mais aussi des malaises, une hausse de la tension, des palpitations, voire une perte de connaissance dans certains cas.

En France, 124 personnes, notamment des adolescents, ont été intoxiquées entre 2021 et 2025.

Étant donné que les intoxications peuvent être graves chez certains patients, l’Anses appelle à sensibiliser les adolescents aux dangers de ces pratiques virales.

Manger des chips pimentées, des nouilles ultra-piquantes, des sauces piquantes ou encore le piment "le plus fort du monde", c’est le principe de défis populaires qui circulent, depuis plusieurs années, sur les réseaux sociaux. Problème : relever ces challenges n’est pas sans risque pour la santé. En effet, dans un récent communiqué, l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation (Anses) rapporte plusieurs intoxications liées à la consommation de produits très pimentés.

Défis pimentés : 124 personnes ont appelé un Centre antipoison en France de 2021 à 2025

Entre 2021 et 2025, les Centres antipoison ont été contactés par 124 Français présentant des symptômes après avoir ingéré un aliment ou un plat ultra-piquant. Un tiers de ces cas concerne des adolescents de 10 à 15 ans et 39 % des personnes, adolescents ou adultes, ont été intoxiquées au cours d’un défi. "Toutes les intoxications étaient bénignes, sauf pour une femme avec des antécédents d’allergie. Elle a présenté un gonflement du visage et de la gorge après l’ingestion d’une chips pimentée lors d’un défi. Elle a été immédiatement prise en charge et des traitements antihistaminiques et corticoïdes ont fait régresser les symptômes." Aux États-Unis, la consommation d’une chips extrêmement pimentée a provoqué le décès d’un jeune de 14 ans en 2023. L’adolescent, atteint d’une légère malformation cardiaque, a succombé à un arrêt cardio-respiratoire.

Quels sont les effets des aliments ultra-piquants sur l'organisme ?

D’après l’Anses, les intoxications sont liées à la capsaïcine, à savoir une substance chimique naturellement présente dans les piments qui donne la sensation de brûlure et le goût piquant. "Sa concentration varie largement d’une variété de piments à l’autre." Lorsqu’elle est ingérée à fortes doses, elle cause des douleurs tout au long du système digestif : au niveau de la bouche mais aussi de l’œsophage et de l’estomac. La capsaïcine peut aussi entraîner des nausées ou vomissements, une diarrhée et des sensations de brûlures anales voire des irritations lors du passage des selles. Autres réactions possibles : une hypertension artérielle, des palpitations et même une perte de connaissance.

En cas de contact cutané ou oculaire avec la capsaïcine, les patients peuvent présenter une rougeur de la peau, de l’œil, un larmoiement ou des lésions plus importantes. "La tolérance varie entre les individus. Les enfants et les personnes atteintes de pathologies digestives ou cardiaques sont particulièrement sensibles à la capsaïcine. Cette substance peut également provoquer des réactions allergiques."

Produits pimentés : que faire en cas de symptômes ?

Pour prévenir une intoxication, l’agence recommande d’éviter de relever ces défis et de sensibiliser les jeunes à leurs dangers. En cas de sensation de brûlure après ingestion d’un produit pimenté, il est préconisé de se rincer la bouche avec un aliment gras (un produit laitier comme du lait, du yaourt, de la crème glacée, une huile de table ou des aliments riches en amidon tels que le pain, la pomme de terre, le riz). Il est déconseillé de boire de l’eau et des boissons gazeuses, car la capsaïcine n’est pas soluble dans l’eau. "En cas d’œdème ou de difficulté à respirer, appeler immédiatement le 15 ou le 112, ou le 114 pour les personnes malentendantes. Dans les autres cas, appeler un centre antipoison ou consulter un médecin si la douleur persiste ou s’aggrave."