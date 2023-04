«Benadryl Challenge», ce défi TikTok relevé par les jeunes, peut être mortel

L'ESSENTIEL Le "Benadryl Challenge" consiste à avaler dix fois la dose recommandée de diphénhydramine, un antihistaminique provoquant des hallucinations, en six heures et à se filmer.

Aux États-Unis, ce défi a entraîné la mort d’un adolescent de 13 ans, qui a ingéré 12 à 14 pilules.

Après ce drame, Tiktok a supprimé les contenus mettant en avant cette tendance et a bloqué les recherches sur le Benadryl.

"Benadryl Challenge". C’est le nom d’un défi qui a vu le jour sur les réseaux sociaux 2020 et qui est récemment devenu populaire sur TikTok. Il consiste à avaler dix fois la dose recommandée de diphénhydramine en six heures. Ce médicament en vente libre, commercialisée sous le nom de Benadryl, est prescrit contre les allergies. Après avoir ingéré des grandes quantités de ce traitement, les internautes doivent se filmer pour montrer ses effets secondaires et publier la vidéo sur la plateforme chinoise.

"Benadryl Challenge" : un adolescent est décédé après une overdose

Depuis trois ans, le Benadryl est convoité par les jeunes, car il a des effets psychoactifs. Plus précisément, il provoque des hallucinations. Mais "l’abus ou la mauvaise utilisation de ce produit peut entraîner de graves effets secondaires aux conséquences potentiellement durables ou mortelles", peut-on lire sur le site dédié au médicament. Un adolescent vivant dans l’Ohio en a fait les frais. D’après le média américain ABC6, Jacob Stevens, un jeune âgé de 13 ans, est mort après avoir réalisé le "Benadryl Challenge". Dans le détail, il a avalé 12 à 14 pilules et a dû être placé sous respirateur. Six jours après sa prise en charge, le patient est décédé.

Ce n’est pas la première fois que ce challenge fait une victime. En 2020, une adolescente de 15 ans est elle aussi décédée après avoir ingéré des doses élevées de Benadryl. Durant cette année, la Food and Drug Administration (FDA) avait averti qu’un surdosage de Benadryl pouvait entraîner "de graves problèmes cardiaques, des crises d'épilepsie, le coma, voire la mort".

TikTok a interdit les recherches sur le "Benadryl"

Après la mort de ce jeune homme, TikTok a adressé un communiqué au média américain CNN. "Nous interdisons et supprimons les contenus qui promeuvent des comportements dangereux, la sécurité de notre communauté étant notre priorité. (…) Nous bloquons les recherches pour décourager les internautes", a écrit l’entreprise chinoise. Cependant, d’autres hashtags mettant en avant le défi ont été créés et sont toujours accessibles.