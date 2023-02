«Jeu de la cicatrice», ce défi Tiktok est dangereux pour les jeunes

L'ESSENTIEL Le jeu de la cicatrice consiste à se créer une cicatrice sur le visage en se pinçant et en tournant la joue.

Cette pratique peut faire éclater et dilater les petits vaisseaux sanguins qui se trouvent dans la peau.

Elle peut aussi provoquer un angiome stellaire qui persiste et qui doit être traité au laser ou à l’électro-coagulation.

One Chip Challenge, Blackout Challenge, Tranquilizer Challenge… Chaque mois, voire semaine, de nouveaux défis dangereux voient le jour et font fureur sur Tiktok. Le dernier en date : le "jeu de la cicatrice". Cette tendance consiste à se pincer fortement la joue en la tournant pour la voir rougir et faire apparaître temporairement une marque. Sur la plateforme chinoise, de nombreux adolescents montrent comment ils ont relevé le défi et publient leur vidéo.

"Jeu de la cicatrice" : le risque est de "se faire un angiome stellaire qui persiste"

Problème : le fait de créer une cicatrice en se pinçant la joue a des conséquences esthétiques. "Dans la peau, on peut voir qu'il y a des vaisseaux dilatés, parfois même des vaisseaux éclatés qui vont persister", a-t-elle expliqué, à France Info, Marie Jourdan, membre de la Société française de dermatologie (SFD). Cette pratique peut causer des dysfonctionnements de la microcirculation sanguine. "À vouloir se marquer la joue de manière transitoire, le danger pour ces jeunes est de se faire un angiome stellaire qui persiste, et donc de garder des séquelles esthétiques", a signalé la spécialiste au Parisien.

Un angiome stellaire "part au bout de deux ans"

Un angiome stellaire correspond à une petite tache de couleur rouge rubis, constituée d’un vaisseau central dilaté entouré de capillaires (les plus petits vaisseaux sanguins) dilatés plus fins semblables aux pattes d’une araignée, selon le Manuel MSD. "Sur une peau mate, il peut y avoir un phénomène de pigmentation avec le soleil. On va donc avoir une tâche non pas rouge mais marron. (…) Quand on a de la chance, ça part au bout de deux ans mais ça peut aussi rester bien plus longtemps", a précisé la dermatologue à Europe 1.

Lorsque l’angiome stellaire ne disparaît pas au bout de cette durée, un traitement au laser est nécessaire pour enlever les petits vaisseaux morts. "Le prix de la séance peut varier entre 100 et 200 €", a-t-elle indiqué à France Info. Autre option : "on peut utiliser une aiguille électrique qui va détruire les vaisseaux sanguins dilatés. C'est ce que l'on appelle l'électro-coagulation", a déclaré la praticienne.