Opération chirurgicale : cette nouvelle tendance promue sur TikTok est dangereuse

L'ESSENTIEL Selon le Daily Mail, près de 44 millions de personnes ont visionné les vidéos promouvant l’opération du front.

La publicité ou promotion de chirurgie esthétique est interdite par la loi en France.

Cependant, certains chirurgiens peu scrupuleux se servent parfois des réseaux sociaux pour attirer de nouveaux clients, notamment à l'étranger (Turquie, Émirats arabes unis...).

Un certain type d’opération de chirurgie esthétique est de plus en plus promu sur TikTok. Cela consiste à avancer la ligne de cheveux pour diminuer la taille du front pour la personne le jugeant trop grand. Dans les vidéos, certains affirment “qu’un front plus petit rééquilibrerait les proportions du visage”, créant ainsi un complexe physique de plus sur les réseaux sociaux. Ces publicités promettent un rétablissement en une semaine, sans cicatrices visibles.

Un risque de grosse cicatrice et de perte de cheveux

Or, faire cette opération, c’est courir le risque d’une grosse cicatrice sur le dessus du front, avec, en outre, une possibilité de perte de cheveux. Et tout cela, à vie.

En effet, le Dr Greg Bran, chirurgien plasticien du visage, interrogé par le Daily Mail, souligne que quand la peau du visage est trop étirée, l’apport de sang et donc d’oxygène est restreint. Ce qui, à force, conduit à la mort des tissus cutanés et à la chute de cheveux. En plus de cela, si l’opération est ratée, les tissus morts peuvent s’infecter et l’infection peut se propager jusqu’au reste du cuir chevelu. “Certains médecins se jettent sur la tendance alors qu'ils ne comprennent pas la structure du visage, et les patients en pâtissent”, regrette-t-il.

Une intervention de trois heures coûtant des milliers d'euros

Au départ plutôt destinée aux hommes atteints de calvitie, cette opération coûte entre 5.700 et 8.000 euros environ. L’intervention dure près de trois heures, durant laquelle une bande de peau sur le front, sous la ligne des cheveux, est découpée. De très petits trous sont ensuite percés dans le crâne afin de placer des implants métalliques qui permettent de fixer l'os du crâne à la peau une fois qu'il est tiré vers l'avant. Puis la plaie est suturée, ce qui laisse une cicatrice plus ou moins visible.

"Chaque patient gardera une cicatrice, dont la qualité ne peut être garantie. Elle peut être en relief ou d'une couleur différente de celle de la peau du front, ce qui nécessite une frange pour la cacher. Les risques sont banalisés par les influenceurs des médias sociaux, qui suggèrent que c'est facile et que tout se passera bien", indique un expert en restauration capillaire, le Dr Greg Williams, cité par le Daily Mail.