«Bague d’anxiété» : ces bijoux populaires sur Tiktok aident-ils à calmer le stress ?

L'ESSENTIEL L’anxiété est deux fois plus présente chez les femmes que chez les hommes.

Les troubles anxieux touchent environ 15 à 20 % de la population à un moment ou un autre de leur vie.

Les "bagues d'anxiété" pourraient également aider à mieux se concentrer sur son travail.

"Anxiety ring". Ce mot-clé, popularisé sur Tiktok, a cumulé près de 9 billions de vues. Cette tendance consiste à utiliser une bague spécifique pour réduire son stress. "Je me suis détruit les pouces pendant 10 ans à cause de l'anxiété. J'ai donc acheté cette bague", a indiqué Lia, une jeune internaute. Dans une vidéo publiée sur le réseau social, elle a expliqué que ce bijou était composé d'un anneau sur lequel se trouvent de petites perles que l'on fait bouger. "Cela est censé t'aider à te distraire", a-t-elle ajouté. D’après le magazine britannique Stylist, cette "bague d’anxiété" est inspirée des anciennes traditions de méditations bouddhistes tibétaines, qui utilisent des "roues de prière" pour apaiser le corps et l'esprit.

Les "bagues d’anxiété", un remède efficace contre le stress ?

Selon la psychologue Catherine Halissey, aucune recherche n’indique que les « bagues d’anxiété » peuvent réduire l’anxiété. Mais, "elles peuvent être un excellent moyen de se débarrasser des pensées anxieuses sur le moment. (…) De nombreuses preuves montrent que détourner son attention des pensées anxieuses vers un objet, tel qu'une bague, peut procurer un soulagement à court terme. Les gens utilisent les bijoux pour cela depuis de nombreuses années", a expliqué la spécialiste au magazine Stylist.

Ce bijou obligerait les personnes anxieuses à se concentrer sur "quelque chose d’extérieur" à leur corps. Vous utilisez "vos sens pour la regarder et la sentir lorsque vous la déplacez sur votre doigt, vous êtes capable de diriger votre attention loin de toute pensée anxieuse. Il s'agit d'un type de technique d’ancrage qui est couramment utilisée pour soulager l'anxiété", a précisé Catherine Halissey.

Adopter la méthode du "5-4-3-2-1" pour protéger sa santé mentale

D’après la psychologue, il existe d’autres techniques pour calmer les crises d’angoisse. Parmi elles, on retrouve la méthode du "5-4-3-2-1". "Pour la pratiquer, il vous suffit de concentrer votre attention sur cinq choses que vous pouvez voir, quatre choses que vous pouvez toucher, trois choses que vous pouvez entendre, deux choses que vous pouvez sentir et une chose que vous pouvez goûter", a-t-elle précisé.