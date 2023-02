Kaolin : manger de l’argile, cette tendance Tiktok est-elle dangereuse ?

L'ESSENTIEL Le kaolin, aussi appelé "argile blanche", est utilisé dans la fabrication de porcelaine, de peinture, dans les cosmétiques ou les produits pharmaceutiques.

Dans la médecine traditionnelle africaine, cette roche est "connue pour les propriétés thérapeutiques plus évidentes qui sont celles de cicatrisant".

Le fait d’en manger régulièrement peut provoquer une addiction, des syndromes occlusifs et sous occlusifs et des anémies.

Il a été découvert en Chine. Le Kaolin, plus communément connu sous le nom d’argile blanche, est une roche qui est formée principalement de silicate d’aluminium hydraté. Ce dernier est utilisé depuis des millénaires pour fabriquer de la porcelaine, de la peinture ou encore du papier. On peut aussi retrouver cette argile blanche dans les cosmétiques et les produits pharmaceutiques. Récemment, le nom de cette roche revient de plus en plus sur Tiktok. De nombreux adolescents et jeunes adultes se filment en train de déguster ce bloc blanc. D’autres avouent même souffrir d’une "addiction aux cailloux". "J'ai su que j'étais accro à partir du moment où j'ai fait 1h de route pour en avoir", a confié un internaute dans une vidéo publiée sur la plateforme chinoise.

Manger du kaolin, "une pratique connue dans la médecine traditionnelle" africaine

Selon Olivier Spatzierer, chef de l’unité gastro-entérologie de l'Hôpital américain de Paris, cette pratique ne date pas d’hier, car elle remonte à l’Antiquité. "En Afrique de l’Ouest en particulier, c’est une pratique très connue dans la médecine traditionnelle pour deux raisons. Premièrement : une raison symbolique, c’est-à-dire que manger de la terre, c’est manger l’énergie de cette terre et, par exemple, les femmes qui ont des difficultés pour avoir des enfants mangent cette terre. Mais c’est également connu pour les propriétés thérapeutiques plus évidentes qui sont celles de cicatrisant, que ça soit sur le plan digestif ou sur le plan cutané", a-t-il expliqué à France Info.

Addiction, trouble digestif... les conséquences d’une consommation élevée de kaolin

Problème : cette pratique peut représenter un danger pour la santé. Le fait de manger du kaolin peut causer une dépendance à cette argile blanche. "Beaucoup de personnes, qui en consomment, deviennent addict. (…) Pour le Kaolin, c'est difficile de dire quel est le type d'addiction, si c'est le produit qui va agir directement sur les neuromédiateurs ou si c'est le fait d'en manger, le plaisir du goût qui va finalement déboucher sur une addiction", a indiqué, à France Info, Véronique Lambert, médecin échographiste.

Une consommation élevée d’argile blanche peut "entraîner de véritables bouchons sur le plan digestif et entraîner des syndromes occlusifs et sous occlusifs, et enfin, quand ça va tapisser l'ensemble de la paroi du tube digestif, vous pouvez avoir des anémies relativement profondes", a détaillé Olivier Spatzierer.

Véronique Lambert a aussi signalé qu’en ingérant cette roche, il est possible, "pas de façon systématique", de "s'empoisonner, surtout si c'est régulièrement". "L’argile blanche consommée sur les réseaux sociaux, on ne sait pas d'où elle vient, on ne sait pas où elle a été extraite et comment elle a été traitée, la seule chose qu'on sait, c'est qu'elle est extraite de sols souvent riches naturellement en métaux lourds, comme le plomb, l'aluminium ou encore l'arsenic, (…) qui, en général, n'ont pas leur place dans le corps humain et vont, lorsqu'ils pénètrent dans l'organisme, se substituer à d'autres métaux et provoquer des dysfonctionnements de tout un tas de systèmes cellulaires."