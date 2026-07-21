Dépression : la cause génétique se précise

L'ESSENTIEL Près de 20 gènes pourraient contribuer à la dépression et d'autres troubles mentaux.

Ils sont régulés par le gène RBFOX1.

Cette découverte pourrait aider à développer des traitements plus personnalisés.

Selon l’OMS, 4 % de la population mondiale vit avec la dépression. Dans notre pays, on estime qu’un adulte sur 6 a connu un épisode dépressif caractérisé (EDC) au cours des 12 derniers mois. Si la maladie est fréquente, ses origines et ses causes restent mal comprises. Mais des chercheurs de l’université de Barcelone et de l'université Goethe (Francfort) ont fait une avancée de taille sur ce point.

Ils ont identifié près de 20 gènes susceptibles de contribuer à une plus grande vulnérabilité à la dépression, à l'anxiété et à des traits de personnalité tels que l'irritabilité et le névrotisme.

Dépression et santé mentale : près de 20 gènes identifiés

Lors de cette étude, disponible dans la revue Progress in Neuro-Psychopharmacology and Biological Psychiatry, l'équipe a observé que le gène RBFOX1 tient le rôle régulateur dans un réseau génétique impliqué dans plusieurs processus clés du fonctionnement cérébral. Il fonctionne "comme une sorte de chef d'orchestre, aidant à coordonner quand et combien d'autres gènes impliqués dans la fonction cérébrale sont activés ou traités", expliquent les scientifiques dans leur communiqué.

En poursuivant leurs travaux, ils ont identifié 19 gènes régulés par RBFOX1 qui semblent liés à la dépression et d'autres caractéristiques fréquemment observées chez les patients comme l'anxiété, l'irritabilité et le névrotisme (trait de personnalité caractérisé par une tendance à ressentir plus fréquemment et plus intensément des émotions négatives). Cela pourrait notamment expliquer la coexistence de plusieurs troubles ou traits psychiques chez un même patient, soulignent les deux coordinateurs de l’étude Bru Cormand et Noèlia Fernández.

"Si un régulateur central tel que RBFOX1 est altéré, cela pourrait déclencher une réaction en chaîne affectant simultanément de multiples processus, comme le développement neuronal, la communication entre les neurones et la régulation de la neurotransmission, ce qui expliquerait la fréquence de l'association de ces troubles."

De plus, l’équipe a repéré trois gènes qui régulent également l'expression d'autres gènes (SP4, TCF4 et PAX6), ainsi que le gène CADM2. "En plus d'être associés à la dépression, ces gènes ont également été liés à d'autres troubles : RBFOX1 est associé à plusieurs troubles psychiatriques ; CADM2 est impliqué dans les addictions et d'autres troubles psychiatriques ; TCF4 a été lié à la schizophrénie et à l'insomnie, et l'expression de SP4 et de PAX6 est altérée chez des souris modèles soumises au stress", ajoutent les deux experts.

Les gènes identifiés pourraient aider à développer de meilleurs dépistages et traitements

"Ces résultats apportent un nouvel éclairage sur les mécanismes biologiques communs à la dépression et à divers troubles associés, et pourraient contribuer à l’avenir au développement de biomarqueurs et de traitements plus personnalisés", expliquent Bru Cormand et Noèlia Fernández.

Les chercheurs soulignent que de nouvelles recherches menées sont nécessaires, notamment sur des échantillons plus importants. Ils aimeraient aussi pouvoir étudier les différences entre les hommes et les femmes, compte tenu de la prévalence plus élevée de la dépression au sein de la gente féminine.