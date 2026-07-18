Baignade des enfants : les risques à anticiper

L'ESSENTIEL Chez les jeunes enfants, la noyade peut être très rapide et silencieuse.

Santé publique France recommande de ne jamais quitter des yeux les jeunes enfants au bord de l’eau.

Les enfants qui ne savent pas nager doivent porter un équipement adapté à leur âge.

L’histoire est banale. Les cousins jouent autour de la piscine, les adultes terminent le déjeuner, quelqu’un répond à un message, un autre range les assiettes. Tout le monde pense que quelqu’un regarde. En réalité, personne ne surveille vraiment. C’est précisément dans ces moments de flou que le risque augmente.

Le danger principal : quelques secondes

Chez les jeunes enfants, la noyade peut être très rapide et silencieuse. Il ne faut pas imaginer forcément des cris, de grands gestes ou un appel à l’aide. Un enfant qui tombe dans l’eau peut paniquer, se figer, boire la tasse et disparaître sous la surface sans bruit. C’est pourquoi la surveillance doit être active : regarder l’enfant, rester proche de lui, et se baigner avec lui lorsqu’il est dans l’eau.

Santé publique France recommande de ne jamais quitter des yeux les jeunes enfants au bord de l’eau, de désigner un seul adulte responsable de la surveillance pendant la baignade et d’apprendre aux enfants à nager le plus tôt possible. Les moins de 6 ans représentent une part importante des noyades accidentelles, notamment en piscines privées. (Santé Publique France)

Des pièges différents selon les lieux

La piscine donne une impression de sécurité, surtout quand elle est dans une maison ou un camping. Pourtant, une barrière, une alarme ou une couverture ne remplace jamais un adulte. Les dispositifs de sécurité réduisent le risque lorsque la baignade est terminée, mais ils ne surveillent pas un enfant qui joue au bord de l’eau.

En mer, les enfants peuvent être surpris par les vagues, les trous, les courants ou la profondeur qui augmente. En rivière ou en lac, l’eau peut être froide, trouble, avec des rochers ou des berges glissantes. Les bouées fantaisie, matelas gonflables et brassards mal adaptés peuvent donner une fausse impression de sécurité et dériver rapidement.

La règle familiale avant d’entrer dans l’eau

Avant la baignade, il faut décider qui surveille. Pas “tout le monde”, mais une personne précise, disponible, sachant nager et capable d’intervenir. Cette personne ne lit pas, ne téléphone pas, ne prépare pas le goûter. Elle regarde. (Santé Publique France)

Il faut aussi fixer des limites : où l’enfant peut aller, avec qui, combien de temps, et dans quelle profondeur. Les enfants qui ne savent pas nager doivent porter un équipement adapté à leur âge, leur poids et leur taille, mais rester à portée de bras. Après la baignade, on vide les petites piscines, on retire les jouets de l’eau et on ferme l’accès au bassin.

La bonne formule est simple : un enfant dans ou près de l’eau n’est jamais “presque surveillé”. Il est surveillé, ou il ne l’est pas.