Alzheimer : si vos nuits dépassent ce nombre d’heures, consultez un médecin

L'ESSENTIEL Une durée de sommeil plus longue (plus de 8,5 heures) était associée aux niveaux de p-tau181 les plus élevés.

Les résultats suggèrent qu'un sommeil long pourrait refléter des processus neurodégénératifs précoces.

Des recherches supplémentaires sont nécessaires pour confirmer le lien.

Prudence pour les gros dormeurs. Des chercheurs ont mis en évidence un lien entre un sommeil prolongés et des niveaux plus élevés de la protéine P-tau181, une forme modifiée de la protéine tau caractéristique de la maladie d'Alzheimer et désormais détectable dans le sang.

Elle a été publiée le 19 mai dernier dans Alzheimer’s & Dementia, le journal de l’Alzheimer’s Association.

Un lien entre sommeil long et la protéine P-tau181

Pour mieux comprendre le lien entre le sommeil et la maladie neurodégénérative, les chercheurs ont réuni 2.410 personnes ayant un âge moyen de 70 ans. La qualité et la quantité de leur sommeil étaient mesurées à l’aide d’un questionnaire. Des analyses de sang ont été réalisées pour notamment mesurer les taux des biomarqueurs de la maladie d’Alzheimer : P-tau181, proteine tau, les chaînes légères de neurofilaments (NfL) et la protéine acide fibrillaire gliale (GFAP).

L’étude des données recueillies a révélé que dormir plus de 8,5 heures était associé à des niveaux de P-tau181 plus élevés. L’augmentation était encore plus marquée au-delà de 10 heures de sommeil. "Ce qui suggère qu'un sommeil long pourrait refléter les premiers stades des processus neurodégénératifs", écrivent les auteurs dans leur communiqué.

Par contre, l'association entre le sommeil et les autres biomarqueurs évalués (tau, NfL et GFAP) disparaissait une fois la fonction rénale prise en compte. Ainsi, l’équipe a conclu que les résultats "identifient un sommeil prolongé comme un marqueur comportemental potentiel d'un taux élevé de P-tau181, avec des implications pour l'évaluation des risques qui justifient une validation prospective".

Alzheimer : prudence si vous dormez plus de 9 heures

"Nombreuses sont les personnes qui s’inquiètent de l’impact de leurs habitudes de sommeil sur leur santé cérébrale. Comme il s’agit d’une étude ponctuelle et non d’une étude à long terme, nous ne pouvons pas affirmer que dormir longtemps provoque la maladie d’Alzheimer. Toutefois, les résultats suggèrent qu’il pourrait être judicieux de surveiller ces habitudes et que dormir davantage n’est pas toujours bénéfique pour la santé cérébrale", explique la Dr Vanessa M. Young, auteure de l’étude, dans un communiqué.

La scientifique et ses collègues suggèrent ainsi aux personnes qui dorment régulièrement neuf à 10 heures par nuit, voire plus, d’en parler à leur médecin. "Cela pourrait amorcer une discussion utile sur la qualité de votre sommeil et votre santé cérébrale globale", ajoute l’experte.