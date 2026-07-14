Jours fériés : que faire en cas de problème de santé ?

L'ESSENTIEL La plupart des cabinets médicaux sont fermés ce 14 juillet et les services d'urgence risquent d'être très sollicités.

La liste des médecins et pharmacies de garde peut être consultée sur les sites des mairies.

En cas d’urgence vitale ou de doute sérieux, il faut appeler le 15 ou le 112.

Le 14 juillet, comme les dimanches et les autres jours fériés, les cabinets médicaux sont souvent fermés, les pharmacies fonctionnent en garde et les services d’urgence peuvent être très sollicités. Cela ne veut pas dire qu’il faut attendre coûte que coûte. Cela veut dire qu’il faut choisir le bon circuit.

Évaluer d’abord la gravité

En cas d’urgence vitale ou de doute sérieux, il faut appeler le 15 ou le 112. C’est le cas devant une douleur thoracique, un essoufflement important, une perte de connaissance, une faiblesse brutale d’un côté du corps, des troubles de la parole, une confusion, une convulsion, un saignement abondant, une brûlure étendue, une réaction allergique avec gêne respiratoire, ou un malaise sévère. Les services d’urgence sont joignables 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. (Service Public)

Pour les personnes sourdes, malentendantes, sourdaveugles ou aphasiques, le 114 permet d’alerter les secours par SMS, tchat, visio ou application. En mer, le numéro de sauvetage est le 196 depuis le littoral, ou le canal 16 par VHF. Ces repères sont utiles en vacances, surtout lorsqu’on se trouve loin de son médecin habituel. (Service Public)

Hors urgence, ne pas se précipiter

Un mal de gorge, une otite débutante, une cystite probable, une fièvre bien tolérée chez un adulte, une petite plaie propre ou un renouvellement de traitement ne nécessitent pas toujours les urgences hospitalières. Le premier réflexe reste d’appeler son médecin traitant si un message indique une solution de garde. À défaut, on peut chercher un médecin de garde ou une pharmacie de garde. Service-public.fr rappelle que, pour un cas non urgent la nuit, le week-end ou les jours fériés, la liste des médecins et pharmacies de garde peut être obtenue auprès de la mairie, notamment sur son site internet. (Service Public)

Dans plusieurs territoires, le 116 117 oriente vers un médecin généraliste de garde aux horaires de fermeture des cabinets, mais son fonctionnement dépend des régions. En cas de doute sur le niveau d’urgence, le 15 peut aussi orienter vers une réponse adaptée grâce au service d’accès aux soins. (ARS Pays de la Loire)

Préparer avant de partir

Avant un pont ou un séjour loin de chez soi, mieux vaut anticiper : vérifier ses traitements, garder les ordonnances, noter les allergies, connaître l’adresse du lieu de vacances et repérer la pharmacie la plus proche. En cas d’appel aux secours, il faudra donner l’adresse précise, décrire les symptômes et ne pas raccrocher avant que l’interlocuteur ne le demande.

Le bon résumé : si la situation paraît grave, on appelle. Si elle n’est pas grave mais ne peut pas attendre, on cherche une permanence de soins. Et si l’on hésite, mieux vaut demander conseil avant de se déplacer.