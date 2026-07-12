Feux d’artifice : comment les tirer en toute sécurité ?

L'ESSENTIEL Les feux d'artifice sont à l'origine de nombreuses blessures chaque année.

Il est important de respecter la réglementation et de ne pas acheter d'artifices illégaux ou non conformes.

En cas de brûlure légères, le bon geste à avoir est de placer la zone brûlée sous l'eau froide pendant au moins 20 min. Pour les brûlures graves, il faut appeler les secours.

Blessures aux mains ou aux yeux, brûlures, fractures, lésions auditives… les urgences comptent de nombreux patients blessés par des feux d’artifice aux beaux jours, et plus particulièrement au moment de la fête nationale. Des précautions sont à prendre, surtout si des enfants sont présents, pour éviter que les festivités soient ternies par un accident lié à des pétards ou des fusées. La Dre Purva Grover, médecin urgentiste au Cleveland Clinic Children's Hospital, partage ses conseils.

Feux d’artifice : les bons gestes à avoir pour éviter les blessures

"Avec les feux d'artifice, on constate toutes sortes de blessures, allant des petites brûlures du premier degré aux brûlures plus graves et étendues. La chose la plus importante à propos des feux d'artifice est qu’ils peuvent être très amusants - et ils devraient l'être - mais ils doivent être utilisés correctement. Ils ne doivent en aucun cas être manipulés par de jeunes enfants”, explique la Dre Purva Grover dans un communiqué.

C’est pourquoi il est important de respecter la réglementation entourant les artifices. Ces derniers sont, en effet, classés par catégories d’âge (F1 : 12 ans ; F2 et F3 : 18 ans ; F4 : 18 ans + certificat de formation ou habilitation) et de dangerosité et certains produits sont interdits au grand public. Même s’ils ont l’âge de les utiliser, les enfants ne doivent jamais le faire sans la surveillance d’un adulte.

Il est aussi important de ne pas acheter ce type de produits en dehors des circuits autorisés, car ils peuvent être non conformes ou défectueux… et donc dangereux. Il faut notamment vérifier qu’ils portent le marquage "CE".

Pour éviter les accidents, la médecin recommande par ailleurs de veiller à ce que tous les feux d'artifice soient tirés dans un espace ouvert, loin des voitures et des habitations. Avant le lancement des feux d’artifice, il faut avoir à ses côtés un seau d'eau ou un tuyau d'arrosage afin de pouvoir éteindre le feu d'artifice en cas de dysfonctionnement.

De plus, il ne faut jamais essayer de rallumer ou d'examiner un feu d'artifice qui n’a pas fonctionné. "Même non allumé, un feu d'artifice peut exploser à cause de la force avec laquelle on le lance. C'est pourquoi je recommande toujours une manipulation très douce et très prudente des feux d'artifice, des pétards et des cierges magiques en général", explique-t-elle.

Brûlures liées aux feux d’artifice : comment la soigner ?

L’une des blessures les plus courantes avec les feux d’artifices est la brûlure. “Si votre enfant subit une brûlure légère, par exemple à cause d'un feu d'artifice, vous pouvez passer la zone brûlée sous l'eau froide pendant environ 20 minutes”, explique le Dr Grover.

Ensuite, il faut sécher la peau en tamponnant sans frotter. Il faut ensuite appliquer une crème adaptée aux brûlures et mettre, si nécessaire, un pansement stérile qui n’adhère pas à la peau. Demander conseil à un pharmacien ou un médecin en cas de besoin.

Pour les blessures plus graves, il est préférable d’appeler le 15 ou le 112. Les critères de gravité sont :

un nourrisson ou un enfant de moins de 5 ans, quelle que soit la surface brûlée ;

un enfant de plus de 5 ans chez lequel la brûlure atteint plus de 5 % de la surface corporelle ;

un adulte chez lequel la brûlure atteint plus de 10 % de la surface corporelle ;

une personne âgée : les brûlures sont souvent graves du fait de pathologies associées et du risque de déshydratation lorsque la brûlure atteint 5 % de la surface corporelle ;

une brûlure du 3e degré : "une plaie brune ou noire est présente sur la peau, en creux par rapport aux tissus voisins qui sont gonflés (œdème). Il n'y a pas de cloque. La douleur n'est ressentie que sur le tour de la plaie, car ce type de brûlure détruit les nerfs. Les muscles et les os peuvent être aussi atteints", explique le site Ameli.

Il est aussi nécessaire d'appeler les urgences si la brûlure touche le visage (atteinte respiratoire associée, atteinte des yeux...) les mains ou encore le cou.