Covid long : ces médicaments n’ont que peu d’effet sur la fatigue

Six personnes sur cent développent une forme longue de Covid-19 après avoir été infectées par le virus, selon l’Organisation Mondiale de la Santé. Cette affection est notamment caractérisée par une fatigue importante. Des scientifiques travaillent sur de nouvelles pistes thérapeutiques pour soulager ce symptôme. Dans The Lancet Infectious Diseases, une équipe britannique révèle que les antihistaminiques et un anti-inflammatoire auraient une efficacité limitée.

Covid long : la prise en charge améliore les symptômes des patients

Ces chercheurs de l’University College de Londres ont recruté près de 800 adultes en Angleterre atteints de Covid long. Une partie d’entre eux a servi de groupe témoin, tandis que les autres ont reçu un médicament : soit une association d’antihistaminiques (des médicaments contre les allergies), soit un anti-inflammatoire appelé colchicine ou un anticoagulant appelé rivaroxaban.

Tous les participants, y compris ceux du groupe témoin, ont constaté une réduction significative de leur fatigue, dans les questionnaires d’auto-évaluation, sur une période de 12 semaines. "Ce qui confirme l'hypothèse selon laquelle une prise en charge spécialisée du Covid long peut entraîner des améliorations importantes des symptômes", observent les auteurs. Dans le groupe de participants prenant des antihistaminiques ou de la colchicine, une légère amélioration de la fatigue a été observée. Mais elle disparaissait après l’arrêt du traitement.

Covid long : des médicaments à la durée d'efficacité limitée

"Nous avons testé des médicaments potentiels en nous basant sur les théories les plus prometteuses pour améliorer les symptômes du Covid long, commente le professeur Amitava Banerjee, auteur principal de l'étude. Nos résultats suggèrent que ces médicaments, pris individuellement, ne constituent probablement pas la solution à la fatigue liée au Covid long. Les antihistaminiques et la colchicine, un anti-inflammatoire, ont apporté un léger bénéfice, mais celui-ci a disparu après l'arrêt du traitement. Il est donc peu probable qu'ils améliorent les symptômes à long terme."

Il estime que des recherches supplémentaires sur les médicaments anti-allergiques et l’anti-inflammatoire pourraient être utiles dans la recherche d’un traitement contre la fatigue liée au Covid long. "Les antihistaminiques et la colchicine agissent sur le système immunitaire et il est possible qu'ils ciblent le dérèglement immunitaire associé au Covid long", analyse-t-il. Sa collègue, la professeure Emma Wall, professeure de maladies infectieuses à l'Université Queen Mary de Londres, souligne l'importance de ces résultats pour les recherches futures. "Chaque signal observé au cours de l'essai nous aide à affiner notre compréhension des mécanismes immunitaires et inflammatoires à l'origine de la maladie, afin de mettre au point de nouveaux traitements mieux ciblés pour de futurs essais", note-t-elle.