Pourquoi dort-on si mal quand il fait chaud ?

L'ESSENTIEL L'endormissement étant favorisé par une baisse de la température du corps, on dort moins bien quand il fait très chaud.

L'exposition à la chaleur peut augmenter les éveils nocturnes.

Se mouiller légèrement la peau ou utiliser un brumisateur avec un ventilateur peuvent aider à mieux supporter la nuit.

La scène est familière : on repousse le drap, on retourne l’oreiller, on ouvre la fenêtre, on se réveille plusieurs fois, et le matin arrive avec l’impression de ne pas avoir vraiment dormi. Les nuits chaudes ne perturbent pas seulement le confort : elles gênent un mécanisme essentiel du sommeil.

On dort moins bien quand il fait chaud parce que l’endormissement est favorisé par une baisse de la température du corps. Lors des premières heures de sommeil, la température corporelle diminue. Cette baisse aide l’organisme à entrer dans le sommeil. Quand la chambre reste trop chaude, le corps peine à évacuer la chaleur, et le sommeil devient plus difficile à installer puis à maintenir. (INSV)

La chaleur fragmente le sommeil

Le sommeil n’est pas un état uniforme. Il alterne différents stades, notamment le sommeil lent profond et le sommeil paradoxal. Or, l’exposition à la chaleur peut augmenter les éveils nocturnes, diminuer le sommeil à ondes lentes et fragmenter le sommeil paradoxal. L’Institut National du Sommeil et de la Vigilance rappelle qu’une réduction du sommeil peut être observée lorsque la température ambiante devient élevée, notamment au-delà de 32 °C. (INSV)

La conséquence est très concrète : on peut mettre plus de temps à s’endormir, bouger davantage, se réveiller plus souvent, transpirer, avoir soif, puis se lever avec une sensation de fatigue. Le problème est accentué si les nuits chaudes se répètent, car l’organisme récupère moins bien.

Pourquoi les nuits de canicule sont si pénibles

La nuit, le corps est moins efficace pour réguler sa température que pendant l’éveil. S’il fait encore chaud dehors, si le logement a accumulé la chaleur toute la journée, si l’air circule mal ou si l’humidité est élevée, la baisse naturelle de température se fait plus difficilement.

Les plus exposés sont les jeunes enfants, les personnes âgées, les personnes malades, les travailleurs en horaires décalés et tous ceux qui vivent dans un logement mal isolé ou très exposé au soleil. L’INSV cite notamment les nouveau-nés, les petits enfants, les personnes âgées et les travailleurs en horaires atypiques comme populations particulièrement à risque face aux effets de la chaleur sur le sommeil. (INSV)

Les gestes qui aident vraiment

Il faut préparer la nuit dès la journée. Fermer les volets, stores ou rideaux du côté du soleil permet de limiter l’entrée de la chaleur. Si l’air extérieur est plus chaud que l’air intérieur, mieux vaut garder les fenêtres fermées ; en revanche, quand la température extérieure baisse le soir, il faut aérer largement pour créer un courant d’air. (INSV)

Le soir, mieux vaut éviter les repas très lourds, l’alcool et les boissons très caféinées. L’INSV recommande de boire régulièrement, de limiter les excitants comme caféine et nicotine, qui peuvent compliquer l’endormissement et rendre le sommeil moins profond. (INSV)

La douche froide: ce n'est pas une solution

Une douche tiède peut aider, à condition de ne pas la prendre glacée. La douche froide donne une impression de soulagement immédiat, mais elle peut provoquer une réaction inverse de l’organisme. L’objectif est de rafraîchir doucement le corps, pas de le choquer. Les vêtements amples, légers, respirants, et le fait de mouiller légèrement la peau ou d’utiliser un brumisateur avec un ventilateur peuvent aussi aider à mieux supporter la nuit. (INSV)

Enfin, il faut accepter que certaines nuits soient moins bonnes. Le but n’est pas de transformer la chambre en réfrigérateur, mais d’aider le corps à faire ce qu’il sait faire pour dormir : perdre progressivement un peu de chaleur. Si les troubles du sommeil persistent en dehors des périodes de chaleur, ou s’ils s’accompagnent d’une somnolence importante dans la journée, un avis médical peut être utile.