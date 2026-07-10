Ce mystérieux parasite intestinal qui inquiète l’Amérique

L'ESSENTIEL La cyclosporose est une maladie qui se transmet par des aliments ou de l’eau contaminés par des selles humaines.

Elle se caractérise par une forte diarrhée aqueuse et des troubles gastro-intestinaux.

Aux États-Unis, entre le 1er mai et le 16 juin 2026, 145 cas de cyclosporose ont été recensés par les autorités sanitaires.

En un mois et demi, 145 personnes ont été touchées par la cyclosporose aux États-Unis. Selon les Centers for Disease Control and Prevention (CDC), ces cas enregistrés entre le 1er mai et le 16 juin 2026 n’ont, pour l’instant, aucune source commune d’infection.

Le nombre réel de cas de cyclosporose probablement sous-évalué

La cyclosporose est due au Cyclospora cayetanensis, un parasite qui se transmet par les aliments (surtout les fruits et les légumes) ou via de l’eau contaminée par des selles humaines. “Cette infection est surtout observée sous les climats chauds, là où les moyens d'assainissement sont médiocres”, précise le Manuel MSD. La transmission n’a jamais lieu directement entre humains.

Le principal symptôme de cette pathologie est la diarrhée aqueuse aiguë soudaine. Celle-ci est souvent accompagnée de crampes abdominales, de fièvre, de nausées, de sensation de malaise, d’anorexie ou encore de perte de poids.

Généralement éprouvante, la pathologie guérit néanmoins la plupart du temps sans traitement, en quelques jours à un mois. Pour cette raison, les CDC estiment que les 145 malades recensés dans 17 États américains depuis le début de l’épidémie sont certainement sous-évalués.

Le printemps et l’été, les saisons de la cyclosporose

“Le nombre de cas augmente durant le printemps et l'été, précisent les CDC. La saison de la cyclosporose s'étend donc du 1er mai au 31 août. Toutefois, des foyers de cyclosporose ont parfois été détectés en dehors de cette période.” La maladie n’est donc pas nouvelle aux États-Unis. En revanche, cette année, les autorités sanitaires peinent à identifier une source commune d’infection à tous les cas recensés.

Parmi les malades, 20 personnes ont dû être hospitalisées pour cause de cyclosporose, mais il n’y a pas eu de décès. Sur les 145 personnes contaminées, aucune n’avait voyagé en dehors des États-Unis dans les 14 jours précédant les premiers symptômes. Enfin, 61 % des cas touchaient des femmes et l’âge des patients variait de 5 à 86 ans.

Pour éviter l’infection, les autorités sanitaires recommandent de bien laver les fruits et les légumes avant de les consommer. L’idéal est même de les éplucher et de les faire cuire pour tuer le parasite. Dans la même optique, il est conseillé de faire bouillir l’eau avant de la boire dans les régions les plus à risque.