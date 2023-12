Ces signes qui montrent que vous avez un parasite intestinal

L'ESSENTIEL Les parasitoses intestinales sont des maladies dues à des parasites présents dans le tube digestif.

Il y a plusieurs symptômes aux parasitoses intestinales: anus irrité et qui démange, irritabilité, vers blancs dans les selles, diarrhées, etc.

Pour éviter les parasitoses intestinales, il est important de se laver les mains régulièrement.

Oxyure, giardia, ascaris, amibe, tænia, etc. Ces parasites peuvent, une fois présents dans le tube digestif, provoquer des maladies appelées parasitoses intestinales. Selon l’Assurance maladie, chez les enfants, les parasitoses intestinales les plus fréquentes sont l’oxyurose et la giardiase.

Les symptômes d’un parasite intestinale

Les symptômes d’un parasitose intestinale sont les suivants :

Anus irrité et qui démange

Lésions autour de l’anus

Des vers blancs dans les selles, qui elles-mêmes sont plus blanches que d’habitude.

Irritabilité

Difficultés à dormir

Douleurs abdominales

Troubles digestifs

Diarrhées

Vomissements.

En cas de symptôme, il est très important de consulter votre médecin pour commencer la prise en charge le plus tôt possible. En général, ces maladies restent bénignes et disparaissent avec un traitement adapté.

Parasite intestinale : comment éviter les contaminations ?

En fonction du type de parasite intestinal, il y deux principaux modes de contamination. Le premier concerne les giardias, les amibes, les oxyures, les tænias et les ascaris. Ceux-ci entrent dans l’organisme par la voie digestive, c’est-à-dire quand nous mangeons un aliment impropre à la consommation où le parasite s’est développé.

Le deuxième mode de contamination se fait par la peau, comme pour l’ankylostome. Ainsi, il est possible d’être contaminé par les mains, en touchant un objet infecté, ou bien, dans les pays chauds et humides, quand les personnes marchent dans l’eau sale pieds nus.

Pour éviter les parasitoses intestinales, il est très important de se laver régulièrement les mains au cours de la journée, et surtout avant de passer à table. Pour cela, vous pouvez utiliser du savon ou une solution hydro-alcoolique. Enfin, lors de la préparation des repas, il faut aussi bien nettoyer les ustensiles de cuisine et le plan de travail.