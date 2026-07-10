Vacances : les écrans, toujours la solution miracle pour occuper les enfants en voiture ?

L'ESSENTIEL L’ennui des enfants pendant les longs trajets est une vraie source de tension familiale.

Une étude montre que 38 % des parents occupent leurs enfants avec des écrans lors des trajets de vacances d’été, un chiffre en baisse de 11 points par rapport à 2025.

Ces derniers cherchent davantage à varier les occupations : jeux, discussions, musique, livres et contenus audio.

La fin du règne des écrans à l’arrière des voitures ? C’est ce que met en avant une récente étude OpinionWay pour Tonies (plateforme audio interactive mondiale pour enfants). Dans le cadre de celle-ci, 1.011 personnes, représentatif de la population française de parents d’enfants âgés de 3 à 10 ans, ont été interrogées pour comprendre et analyser la façon dont les mères et les pères gèrent l’ennui de leurs enfants sur la route des vacances d’été et le rapport qu’ils entretiennent avec les écrans. Car en effet, "l'ennui des enfants lors des longs trajets estivaux peut s'avérer particulièrement éprouvant. Cet ennui est particulièrement difficile à gérer pour les parents de jeunes enfants âgés de 3 à 5 ans."

Vacances d’été : les écrans sont délaissés par les parents

Durant plusieurs années, de nombreux parents avaient le réflexe de divertir les tout-petits avec les écrans sur la route des vacances. Mais désormais, seulement 38 % ont recours aux tablettes et aux smartphones lors des trajets estivaux, un chiffre en baisse de 11 points par rapport à 2025 et de 7 points par rapport à 2024. Dans le détail, 20 % des parents donnent à leurs enfants une tablette, 1 7% une console de jeux vidéo et 16 % un smartphone. Les parents de 45 ans et plus se distinguent par un recours aux écrans nettement supérieur à la moyenne (49 % contre 38 % en moyenne), faisant d'eux la catégorie d'âge y ayant le plus recours. Néanmoins, plus le mode de transport est collectif et occasionnel, plus les parents cèdent rapidement, car "les trajets estivaux génèrent une pression sociale sur les parents, sensibles au regard des autres voyageurs."

Ce que les parents choisissent pour faire passer le temps durant les longs trajets

Afin de gérer l’ennui des enfants, les parents comptent faire preuve de créativité. Parmi les solutions proposées, on retrouve les échanges en famille (66 %), l’écoute de musique (60 %), la lecture (livres et BD) (49 %) et l'invitation à s'émerveiller du paysage (48 %). "Les jouets et les jeux en famille (blind tests musicaux, devinettes, jeu du ni oui ni non…) sont par ailleurs mobilisés par près d'un parent sur deux (respectivement 45 % et 43 %). Ces jeux bénéficient d'une bonne réputation auprès des parents : 65 % les jugent efficaces pour occuper les enfants lors des trajets. Ils s’imposent alors comme une solution plébiscitée et accessible, ne nécessitant aucun équipement", peut-on lire dans les résultats. Autre alternative : la boîte à histoires audio ou conteuse. D’après les données, 78 % des parents confient l’utiliser pendant les déplacements de l’été et 27 % d’entre eux indiquent qu’il s’agit de l’une des solutions auxquelles ils ont le plus souvent recours.

Surexposition aux écrans : les risques sur la santé des enfants

Selon le sondage, la volonté de limiter les écrans ne se cantonne pas uniquement aux trajets. Pour preuve : 9 parents sur 10 cherchent à limiter l'usage de leurs enfants sur les lieux de vacances dont 64 % y parviennent. C’est une bonne nouvelle, car l’utilisation excessive aux tablettes et aux smartphones dégrade la qualité et la quantité de sommeil, diminue l’activité physique, favorise la prise de poids et peut entraîner des troubles visuels, comme la myopie. En outre, l’exposition à des contenus inadaptés (violents, haineux, pornographiques…) peut affecter l’estime de soi, accentuer des troubles anxiodépressifs ou favoriser des troubles du comportement.