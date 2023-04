Vacances : quelles sont les destinations où le risque d’être malade est plus grand ?

L'ESSENTIEL Le magazine Forbes a réalisé le classement des villes touristiques où il y a le plus de risque de tomber malade.

Au niveau mondial, Punta Cana (République dominicaine) est la ville où il y a le plus de risque d'attraper une maladie.

Au niveau européen, la ville où le plus grand nombre de voyageurs peuvent tomber malade est Benidorm en Espagne.

Plages de sable fin, paysages dépaysants, eaux turquoise, monuments historiques… les destinations touristiques ne manquent pas de mettre en avant leurs atouts. Si pour beaucoup de voyageurs, leurs vacances sont à la hauteur des photos, d’autres ont des séjours beaucoup moins idylliques en raison de leur rencontre avec des bactéries ou virus locaux.

Les experts du magazine Forbes ont analysé plus de 2,4 millions de messages postés sur des forums de voyage populaires pour déterminer ceux contenant des mots-clés tels que "salmonelle", "gastro-entérite", "e-coli" et "intoxication alimentaire". Ces données ont été croisées avec les recommandations des autorités américaines concernant la sécurité sanitaire des pays comme les vaccins à faire ou encore les risques de paludisme. Ils ont ainsi pu établir le Forbes Advisor Travel Bug Index, qui répertorie les destinations où il y a le plus de risque de tomber malade.

Top 5 des destinations internationales où il y a le plus de risque d’être malade

Punta Cana en République Dominicaine attire de nombreux touristes… Mais malgré ses plages bordées de palmiers et sa météo tropicale, la ville obtient le titre peut envié de "destination où il y a le plus de risque d'attraper un virus" avec un score “travel bug” de 90,4/100. Près de 10 % des utilisateurs des forums de voyage se plaignent d’avoir contracté des infections comme la tourista ou la salmonellose pendant leurs vacances. Sur son site, le ministère des Affaires étrangères rappelle que dans ce pays il faut entre autres ne boire que des boissons encapsulées et veiller à la qualité des aliments ainsi que leur cuisson pour éviter les contaminations digestives.

La seconde place revient à Charm el-Cheikh (Égypte) avec une note de 83,5. Avant de se rendre dans le pays, il est recommandé “d’être à jour dans ses vaccinations habituelles”. Le vaccin diphtérie-tétanos-poliomyélite (DTP) est conseillé ainsi que celui de la rubéole-oreillons-rougeole (pour les enfants). Sal au Cap-Vert monte sur la 3e marche avec un score de risque infectieux de 70,6.

Playa del Carmen et Cabo San Lucas – des villes mexicaines – se sont classées 4e et 5e du classement international, obtenant toutes les deux 63/100.

Paris : 4e ville européenne à rendre les touristes malades

L’Europe est une destination plutôt sûre pour la santé des touristes. La première ville européenne épinglée par Forbes est en réalité 17e sur 25 sur le plan mondial. Il s’agit de Benidorm en Espagne. Son score est de 26,4 sur 100 selon le Travel Bug Index. Elle est suivie par Londres (21,7/100 et 21e mondiale) et de Sunny Beach (Slantchev Briag) en Bulgarie (21,5/100 et 22e). La capitale française est 4e au niveau européen, mais 25ᵉ au niveau mondial avec un score de 19,4 sur 100. Le top européen se clôture avec Tenerife en Espagne (19,3 et 25e au niveau mondial).