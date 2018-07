Tourista : comment éviter de l’attraper cet été ?

Que l’on parte seul, en famille ou entre amis, la tourista, scientifiquement appelée "diarrhée infectieuse du voyageur", fait partie des désagréments dont on préférerait se passer en vacances. Le Pr Christophe Rapp, infectiologue à l’hôpital Bégin (Saint-Mandé), nous explique comment s’en prémunir.

La tourista touche environ un voyageur sur trois, ce qui en fait le trouble sanitaire le plus fréquent chez les touristes. Les enfants et les personnes âgées peuvent aussi contracter la maladie. "Ce sont même les populations les plus à risque", précise Christophe Rapp.

Localisation et contamination

"Les voyageurs sont les plus susceptibles d’attraper la tourista. Moins les conditions d’hygiène du pays visité sont bonnes, plus les risques de contracter la diarrhée du voyageur sont grands", explique Christophe Rapp. Les zones à risque sont principalement l’Inde, le Pakistan, l’Afrique subsaharienne, l’Afrique du nord et l’Asie du Sud-Est.



Contrairement à ce que l’on pense, la tourista se contracte davantage en mangeant qu’en buvant. Il faut donc bien veiller à consommer uniquement des aliments très cuits et à boire de l’eau en bouteille. Cependant, "le virus se transmet principalement via les mains. La seule méthode de prévention vraiment efficace reste donc de se les laver, après chaque passage aux toilettes, et avant chaque repas", prévient Christophe Rapp. Si l’eau et le savon ne sont pas disponibles, les solutions hydro-alcooliques suffisent.

Symptômes et soins

La pathologie se manifeste par une diarrhée (plus de trois selles liquides par jour) associée à des symptômes tels que la fatigue, des douleurs et crampes abdominales, des nausées, des vomissements ou des malaises. En général, elle est bénigne et ne dure pas plus de 48 heures. "Les formes graves touchent les personnes âgées ou les enfants, qui peuvent, s’ils ne sont pas pris en charge, mourir de déshydratation. Mais cela n’arrive qu’en Afrique ou en Asie", précise Christophe Rapp.

Si les symptômes décrits ci-dessous se manifestent, il faut avant tout s’hydrater et continuer à manger normalement, même si l'envie manque. Si les vomissements empêchent l’hydratation, il faut se rendre à l’hôpital pour recevoir une perfusion. "Il faut également éviter de se jeter sur les antiobiotiques que les médecins français prescrivent souvent aux voyageurs avant de partir, car cela développe des bactéries résistantes", précise Christophe Rapp.

En 2013, des chercheurs annonçaient qu’un vaccin contre la tourista serait bientôt disponible. Ce n'est toujours pas le cas aujourd'hui.