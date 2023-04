Un nouveau test peut détecter la salmonelle dans les aliments en moins d'une heure

L'ESSENTIEL Des chercheurs ont mis au point un test pour savoir si les aliments sont infectés par la salmonelle.

Cette bactérie est à l’origine de la salmonellose, qui est la deuxième cause d’infection gastro-intestinale chez l’homme et une cause importante d’infection d’origine alimentaire.

Le test permet d’obtenir un résultat en une heure maximum.

“La meilleure protection contre le risque de salmonellose est une bonne cuisson des aliments, en particulier des viandes, à au moins 65° C pendant 5 à 6 minutes”, selon l’Institut Pasteur. La salmonelle est une bactérie à l’origine de la salmonellose, une infection qui se manifeste par une gastro-entérite aiguë.

Un test simple à utiliser pour détecter la salmonelle

Mais il sera peut-être bientôt possible de tester nos aliments à domicile pour voir s’ils sont porteurs de la salmonelle, grâce au travail de chercheurs dont l'étude vient d’être publiée dans la revue Angewandte Chemie. Ils ont mis au point un outil pour détecter la salmonelle dans les aliments.

“Il est plus facile d'utiliser ces tests que d'utiliser un test pour la Covid-19, explique Carlos Filipe, l’un des auteurs de l'étude, dans un communiqué. Pour que cela soit aussi efficace et utile que possible, il doit être facile à utiliser."

D’après les premiers résultats, ce test peut donner des résultats en une heure maximum. "N'importe qui peut utiliser [ce test] directement sur des aliments préparés, transformés ou vendus”, indique Yingfu Li, autre auteur de cette étude.

Si le test indique une tache rouge, la salmonelle est présente dans l’aliment

Le test commence dans une piquette où un échantillon d’aliment liquéfié est associé à une molécule. Ensuite, il faut déposer ce mélange sur une bande en papier. Si la bactérie est présente, le liquide devient rouge. Plus il y a de salmonelle, plus la tache rouge devient brillante. “Pouvoir créer un test à la fois simple à utiliser et qui produit une couleur facilement visible en une heure est important”, explique Tohid Didar, autre chercheur à l'origine de cette étude.

Un outil qui pourrait être important dans la lutte contre la salmonellose. Selon l’Institut Pasteur, cette maladie reste la deuxième cause d’infection gastro-intestinale chez l’homme et une cause importante d’infection d’origine alimentaire en Europe avec 91.857 cas confirmés en 2018.