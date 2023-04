Salmonelles : la viande de kebab en France est plus souvent contaminée que dans le reste de l'Europe

L'ESSENTIEL La France a répertorié le plus grand nombre de cas d’infections à la salmonelle dans les kebabs à base de viande de poulet par rapport aux autres pays d’Europe.

Les salmonelles sont des bactéries qui peuvent provoquer une infection alimentaire.

Elle se traduit essentiellement par une gastro-entérite mais des hospitalisations ont eu lieu dans certains cas de contaminations recensées suite à la consommation de kebabs en France.

C’est une première place dont on se serait bien passé. D’après les statistiques du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC), la France est championne d'Europe de salmonelle dans la viande de kebab.

Kebabs contaminés : plus d'une centaine de cas d'infection à la salmonelle en France

En effet, sur les 210 cas de contamination à la salmonelle recensés en Europe suite à la consommation de viande de kebab, plus de la moitié sont survenus en France. Ainsi, il y a eu 111 cas depuis 2017. Les Pays-Bas, avec 34 contaminations, sont également présents sur le podium, suivis de la Grande-Bretagne (32 cas).

"Les informations disponibles issues des entretiens de cas, des enquêtes de traçabilité et de l'analyse par grappes du séquençage du génome entier (WGS) ont montré que les produits à base de viande de kebab contenant de la viande de poulet contaminée sont les vecteurs probables d'infections", a indiqué l’ECDC.

Cependant, le Centre ne dispose pas "des numéros de lot des produits de kebab contaminés ni d'informations sur les tests de détection de Salmonella" donc la ou les sources des infections n'ont pas pu être établies.

L'infection à la salmonelle a conduit de nombreux consommateurs de kebabs à l'hôpital

Les salmonelles sont des bactéries pouvant provoquer une infection alimentaire : la salmonellose, l’une des toxi-infections les plus répandues en Europe.

Les aliments d’origine animale peuvent être contaminés et contaminer les environnements (cuisine, salle de préparation, atelier,..) et les personnes qui les manipulent (cuisinier, manutentionnaire..), indique l’Anses. La plupart du temps, cette infection est peu sévère et ne nécessite pas de traitement antibiotique. Elle se manifeste par une gastro-entérite parfois aigüe mais peut toutefois, dans certaines conditions, revêtir des formes plus graves nécessitant une hospitalisation des malades.

Dans le cas des kebabs infectés, les contaminations n'ont entraîné aucun décès mais de nombreuses personnes ont dû être hospitalisées. Selon les chiffres de l'ECDC, "les taux d'hospitalisation variaient de 16 % au Royaume-Uni à respectivement 29 % et 38 % en France et en Allemagne".

L'ECDC précise que le nombre de cas confirmés ne représente qu'une infime partie de toutes les infections qui ont réellement eu lieu.