Salmonelles dans les Kinder : 42 cas détectés en France

L'ESSENTIEL Les salmonelloses sont des maladies provoquées par des entérobactéries du genre Salmonella.

La plupart des Salmonella sont hébergées dans l'intestin des animaux vertébrés et sont le plus souvent transmises à l'homme par le biais d'aliments contaminés.

Selon un nouveau bilan communiqué par Santé Publique France, 42 cas d'infection à la salmonellose dues aux chocolats Kinder ont été détectés dans l'Hexagone, tous chez des enfants.

Rappel de plusieurs produits de gamme Kinder

À la suite des investigations menées par les autorités sanitaires belges, conjointement avec leurs homologues anglais, européens et notamment français, l’entreprise Ferrero a procédé le 5 avril dernier au rappel de plusieurs produits de gamme Kinder fabriqués dans une usine en Belgique en raison d’une suspicion de contamination par Salmonella Typhimurium.

Le 8 avril 2022, le rappel concernait finalement l’ensemble des produits Kinder issus de cette usine, indépendamment de leur date de péremption, et le 14 avril 2022, une mise à jour des produits rappelés, incluant les Calendriers de l’Avent Noël 2021, a été réalisée. "Au total, à la date du 19 avril, 42 cas de salmonellose avec une souche appartenant à l’épidémie ont été identifiés par le Centre national de référence (CNR) des salmonelles de l’Institut Pasteur en France", écrit Santé Publique France.

42 cas répartis sur 11 régions

Les 42 cas sont répartis sur 11 régions : Ile-De-France (7 cas), Provence-Alpes-Côte d'Azur (7 cas), Grand-Est (6 cas), Hauts-de-France (4 cas), Auvergne-Rhône-Alpes (4 cas), Nouvelle-Aquitaine (3 cas), Bourgogne-Franche-Comté (3 cas), Normandie (3 cas), Bretagne (2 cas), Occitanie (2 cas), et Corse (1 cas). Ils concernent 22 garçons et 20 filles âgés en moyenne de trois ans.



Trente-deux malades ont pu être interrogés par Santé publique France. Tous les cas rapportent, avant le début de leurs symptômes (survenus entre le 20/01 et le 23/03/2022), la consommation de chocolats de la marque Kinder.

Treize personnes ont été hospitalisées

"Treize personnes ont été hospitalisées pour leur salmonellose, toutes sorties depuis. Aucun décès n'a été rapporté. Santé publique France continue ses investigations auprès des familles de cas signalés récemment par le CNR", précisent les experts en santé publique. "Les retraits et rappels successifs des produits concernés de la marque Kinder, produits par l'usine Belge avec fermeture de celle-ci par les Autorités Belges, devraient limiter la survenue en France de nouveaux cas de salmonellose dans les prochains jours", jugent-ils.

Pour connaître la liste des produits concernés par le retrait-rappel, cliquez sur ce lien : https://rappel.conso.gouv.fr/. Les personnes qui auraient mangé les produits mentionnés ci-dessus et qui présenteraient des symptômes (troubles gastro-intestinaux, fièvre dans les 72h qui suivent la consommation) sont invitées à consulter leur médecin traitant sans délai en lui signalant cette ingestion.