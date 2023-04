Une avancée vers un vaccin contre la salmonellose

L'ESSENTIEL La salmonellose qui provoque diarrhées, fièvre et douleurs abdominales est responsable d'un million de morts par ans dans le monde

Des chercheurs viennent d'identifier une piste pour un nouveau vaccin contre cette maladie

Ce vaccin reposerait sur l'action de lymphocytes T CD4, des cellules mémoire identifiées dans le foie de souris lors des recherches

Les infections à Salmonella sont un problème de santé important dans le monde. Les maladies causées par la bactérie Salmonella sont responsables de plus de 1 million de décès chaque année dans le monde. La fièvre typhoïde et la maladie à Salmonella non typhoïde sont des maladies graves qui peuvent causer des diarrhées, des vomissements, de la fièvre, des douleurs abdominales et d'autres symptômes.

Des chercheurs de l'UC Davis School of Veterinary Medicine viennent d'identifier une nouvelle piste pour aboutir à un vaccin contre la salmonellose.

Le rôle des lymphocytes T mémoire

Dans des études antérieures, les chercheurs ont montré que les lymphocytes T mémoire jouent un rôle clé dans l'immunité contre les infections bactériennes. Ces cellules sont créées à la suite d'une infection et peuvent être rappelées en action si une nouvelle infection similaire se produit. Cette caractéristique les rend particulièrement utiles pour lutter contre les infections bactériennes récurrentes.

Dans le cadre de leur nouvelle étude, les chercheurs ont découvert que les lymphocytes T mémoire CD4, qui sont essentiels pour un vaccin qui induit une puissante réponse immunitaire, se trouvent dans le foie de souris infectées par Salmonella. Les lymphocytes T mémoire CD4 jouent un rôle clé dans la défense contre Salmonella. Les chercheurs ont donc enquêté sur la façon dont ces cellules sont générées.

Des molécules favorisant l'inflammation

Les chercheurs ont transféré des lymphocytes T CD4 spécifiques de Salmonella dans des souris qui n'avaient jamais été infectées par la bactérie. Ils ont découvert que les molécules qui favorisent l'inflammation, en particulier l'interleukine-1 et l'interleukine-2, amélioraient la formation dans le foie des sourirs de cellules mémoire résidentes du tissu CD4 spécifiques à Salmonella.

Cela fournit une force de réponse rapide qui peut agir rapidement contre l'infection à Salmonella. Les chercheurs espèrent utiliser ces résultats pour concevoir de nouveaux vaccins contre Salmonella et améliorer ainsi la réponse immunitaire contre cette bactérie.

Les futures applications

Les résultats de cette étude devraient faciliter les recherches pour concevoir de nouveaux vaccins contre Salmonella qui favorisent la formation de ces cellules sans provoquer d'inflammation du foie. Si les résultats de cette étude sont confirmés, il pourrait y avoir de nouvelles approches pour la conception de vaccins contre Salmonella et d'autres bactéries.