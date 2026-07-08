Cholestérol : le test classique est-il assez précis ?

L'ESSENTIEL Dans une nouvelle étude, des chercheurs ont mis au point un nouveau test pour mesurer le cholestérol.

Celui-ci est basé sur l'apolipoprotein B (apoB), un indicateur qui permet de mesurer les particules qui transportent le cholestérol responsable de la formation de plaques sur la paroi des artères.

À terme, l’utilisation de ce test pourrait permettre de mieux ajuster le traitement au cours de la maladie, notamment pour les patients les plus à risque de crise cardiaque et d’AVC.

En France, dix millions de personnes ont trop de cholestérol, selon la Fédération Française de Cardiologie. Parmi elles, beaucoup ne le savent pas et le découvriront lors d’un test. Il s’agit généralement d’un bilan lipidique qui, grâce à un prélèvement sanguin, mesure le cholestérol total, le cholestérol LDL (aussi appelé mauvais cholestérol), le cholestérol HDL (le bon), le cholestérol non-HDL et les triglycérides.

Un nouveau test pour identifier le risque de crise cardiaque et d’AVC lié au cholestérol

Mais dans une nouvelle étude, les chercheurs de la Northwestern University, aux États-Unis, proposent un nouveau test pour mesurer le cholestérol. Celui-ci serait, d'après leurs résultats publiés dans la revue JAMA, plus efficace que l'actuel test LDL pour identifier les patients les plus à risque de conséquences graves, notamment de crise cardiaque et d'accident vasculaire cérébral (AVC).

“Nous avons constaté que l’utilisation du dosage de l’apoB pour renforcer le traitement médicamenteux visant à réduire le cholestérol permettrait d’éviter davantage de crises cardiaques et d’AVC que les pratiques actuelles”, explique Ciaran Kohli-Lynch, principal auteur de l’étude, dans un communiqué.

Le cholestérol responsable de la formation de plaques

Le test mis au point par les scientifiques est basé sur l'apolipoprotein B (apoB). Cet indicateur permet de mesurer les particules qui transportent le cholestérol responsable de la formation de plaques sur la paroi des artères. Selon les chercheurs, l’apoB serait donc meilleur pour évaluer le risque cardiovasculaire.

“Les recherches démontrent clairement que l'apolipoprotéine B (apoB) permet de mieux identifier les personnes à risque, car elle mesure le nombre total de particules nocives présentes dans le sang”, souligne Ciaran Kohli-Lynch.

Lors de leurs travaux, les scientifiques ont mis au point un modèle informatique avec les données de 250.000 adultes. Celles-ci couvraient une large partie de leur vie, en incluant les risques d'infarctus et d'AVC, l'espérance et la qualité de vie, ainsi que les coûts des soins de santé. Au début de la simulation informatique, tous les patients étaient tous éligibles aux statines, traitement pour faire baisser le mauvais cholestérol, mais aucun ne souffraient de maladie cardiovasculaire.

Chez les patients atteints de cholestérol, le traitement évolue tout au long de leur vie, en fonction des résultats qu’ils obtiennent lors de leurs analyses sanguines. L’objectif des chercheurs était donc de comparer trois manières de mesurer le cholestérol (test cholestérol LDL, test non-HDL et test ApoB) pour voir celle qui obtenait les meilleurs résultats en terme de prévention des crises cardiaques et des AVC.

Ainsi, ils ont observé qu’avec celui basé sur l'apoB, le traitement était mieux adapté au cours de la vie des patients, comparativement à ceux fondé sur le LDL et le non-HDL. Avec le nouveau test, la santé générale des patients était meilleure et ils avaient moins d'événements cardiovasculaires.