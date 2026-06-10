Cholestérol : 1 Français sur 3 n’a jamais fait de bilan

L'ESSENTIEL Un sondage américain, menée auprès de 2.200 adultes, montre que les personnes pensent que le poulet (36 %), les morceaux maigres de viande rouge (26 %) et les œufs (18 %) réduisent le risque d’un taux de cholestérol sanguin.

Pourtant, ces aliments favorisent l'hyperlipidémie, "une maladie qui obstrue les artères et une cause majeure de maladies cardiovasculaires, d'infarctus et d'AVC."

Cette méconnaissance des risques n’est pas observée en France, car 90 % des personnes jugent l’excès de cholestérol dangereux pour la santé. Cependant, 32 % n'ont jamais cherché à se faire dépister.

Dans l’Hexagone, 9 personnes sur 10 connaissent les risques du cholestérol, selon une enquête réamlisée en collaboration avec OpinionWay et l’Alliance du Cœur, auprès de Français âgés de 35 à 65 ans. Cependant, "la connaissance des risques ne suffit pas à déclencher l’action." Pour preuve : 32 % des volontaires, jugeant l’excès de cholestérol dangereux pour la santé, n’ont jamais cherché à se faire dépister. "Entre fausses croyances, sentiment de ne pas être concerné et manque d’information sur les solutions concrètes, les freins restent nombreux." En effet, 29 % des répondants ne se sentent pas concernés par le sujet.

L'importance de l'activité physique

Si 86 % des personnes sondées, citent une meilleure alimentation comme solution efficace pour réduire le cholestérol, 36 % ne savent pas concrètement comment réduire leur cholestérol, d’après le Baromètre Danacol × OpinionWay × Alliance du Cœur. Pourtant, plusieurs recherches ont démontré les nombreux bienfaits d'une alimentation variée, riche en céréales complètes, fruits, légumes, haricots et légumineuses, sur la santé cardiovasculaire. L’Assurance Maladie rappelle également l’importance d’augmenter son activité physique et d’arrêter le tabac.

Parallèlement à cette enquête, une étude a été réalisée sur 2.200 adultes américains les 26 et 27 mai derniers pour connaître l'effet des aliments sur le taux de cholestérol. Si environ la moitié des participants ont correctement indiqué que les haricots, les céréales complètes et les produits à base de soja réduisent les risques, 36 % ont cité le poulet, 26 % les morceaux maigres de viande rouge et 18 % les œufs. "En réalité, la viande et les produits laitiers, dont le poulet, contribuent à l'hyperlipidémie, une maladie qui obstrue les artères et qui est une crise de santé publique asymptomatique touchant un adulte américain sur quatre. Cette hyperlipidémie est une cause majeure de maladies cardiovasculaires, d'infarctus et d'AVC", a déclaré le Dr Heather Shenkman, cardiologue en Californie.

Poulet, œufs… Chaque dose de 300 mg accroît le risque de maladies cardiovasculaires

Les risques cités par le médecin ont été confirmés par une étude, publiée dans la revue JAMA. Après avoir suivi 29.615 patients américains pendant environ 17 ans, les chercheurs du Northwestern University Feinberg School of Medicine (États-Unis) ont constaté que chaque dose supplémentaire de 300 mg de cholestérol alimentaire (poulet, œufs…) consommée par jour était associée à un risque accru d'incidence de maladies cardiovasculaires et de mortalité toutes causes confondues. Selon les données, chaque demi-œuf entraînait une augmentation du risque de 6 % et 8 %, respectivement. "Ces résultats doivent être pris en compte lors de l'élaboration et de la mise à jour des recommandations nutritionnelles", ont précisé les auteurs.