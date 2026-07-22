L’Alzheimer est-elle devenue l'une des maladies les plus redoutées des Français ?

L'ESSENTIEL Un nouveau sondage de la Fondation Recherche Alzheimer, réalisé par OpinionWay, révèle que 78 % des Français se déclarent inquiets face à la maladie d’Alzheimer.

Cette pathologie neurodégénérative est la deuxième maladie qui fait le plus peur après le cancer.

"Nous sommes à un tournant où les innovations scientifiques doivent enfin se traduire en parcours de soins plus lisibles, plus efficaces et plus accessibles", selon le président de la Fondation.

La peur de la maladie d'Alzheimer gagne-t-elle du terrain chez les Français ? C’est la question que se sont posés des chercheurs de la Fondation Recherche Alzheimer. Pour rappel, cette pathologie est la maladie neurodégénérative la plus fréquente. À ce jour, on estime que 850.000 personnes sont atteintes dans l’Hexagone. "Avec le vieillissement de la population, une hausse du nombre de cas est prévisible. D'ici 2050, un doublement du nombre de cas de personnes atteintes d'une maladie neurodégénérative est attendu", selon l’Assurance Maladie. Cette pathologie, qui affecte principalement la mémoire, mais également d’autres fonctions cognitives (langage, raisonnement, apprentissage…), évolue généralement vers une perte d’autonomie.

Alzheimer, deuxième maladie qui fait le plus peur après le cancer

Afin de répondre à leur interrogation, les scientifiques ont, à l’occasion de la journée mondiale du cerveau ce 22 juillet, commandé une étude à OpinionWay. Celle-ci a été menée les 10 et 11 juin 2026 auprès de 1.001 personnes représentatives de la population française. Selon les résultats, parmi les maladies qui font le plus peur, l’Alzheimer arrive en deuxième position, juste derrière le cancer, et devant les maladies cardiovasculaires, la maladie de Charcot, Parkinson, le diabète, la sclérose en plaques ou encore le VIH/SIDA. "La maladie se retrouve également en deuxième position chez les 18‑24 ans, alors même qu’ils sont encore éloignés de l’âge où elle peut se manifester."

Près de 8 Français sur 10 se disent inquiets face à la maladie d’Alzheimer

Pour aller plus loin, l’équipe a posé cette question : "Êtes-vous inquiet face à la maladie d’Alzheimer ?" aux personnes sondées. Verdict : 78 % des répondants déclarent être inquiets, ce qui confirme que "cette pathologie suscite une inquiétude particulièrement élevée dans la population." Ces craintes sont particulièrement présentes chez les femmes (83 % contre 73 % des hommes). Les moins de 35 ans sont aussi plus nombreux à exprimer une inquiétude (84 % contre 76 % des 35 ans et plus). L’inquiétude augmente également chez les personnes mal informées (86 % contre 71 % de celles qui s’estiment bien informées) et chez les adultes concernés par la pathologie à travers un proche ou une connaissance (88 % contre 74 %).

"Un tournant où les innovations scientifiques doivent enfin se traduire en parcours de soins plus efficaces"

"Ces résultats confirment que le genre, l’âge, le niveau d’information et la proximité avec la maladie influencent fortement la perception du risque, soulignant l’urgence de mieux informer et de mieux diagnostiquer", peut-on lire dans le sondage. "Cette inquiétude est légitime : nous sommes à un tournant où les innovations scientifiques doivent enfin se traduire en parcours de soins plus lisibles, plus efficaces et plus accessibles", a conclu le Dr Olivier de Ladoucette, président de la Fondation Recherche Alzheimer.