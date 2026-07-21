Les hommes peuvent faire plusieurs choses à la fois... mais en silence

L'ESSENTIEL Une étude britannique montre que les hommes et les femmes réussissent aussi bien les tâches multitâches.

La principale différence concerne la conversation, davantage délaissée par les hommes lorsqu’ils sont sous pression.

Ce comportement pourrait expliquer un stéréotype ancien plutôt qu'une réelle différence de capacités.

Le cliché a la vie dure : les femmes seraient naturellement meilleures que les hommes pour effectuer plusieurs tâches en même temps. Une nouvelle étude britannique, publiée dans la revue Psychological Research, remet en question cette croyance, du moins en partie. Les chercheurs montrent que leurs performances sont en réalité quasiment identiques... à une exception près : lorsqu’il faut parler tout en accomplissant plusieurs tâches, les hommes ont davantage tendance à décrocher de la conversation.

Une expérience sociale qui reproduit le quotidien

Menée par des scientifiques de la Brunel University of London et de la City St George's, University of London, la recherche a voulu reproduire des situations proches de la vie réelle. Au total, 78 volontaires, dont 41 hommes et 37 femmes, devaient accomplir simultanément cinq tâches : suivre une recette de cuisine, rechercher des numéros de téléphone, associer des chiffres et des lettres, surveiller un diaporama et répondre toutes les 20 secondes à une question comme s'ils discutaient avec un ami. Les chercheurs souhaitaient comprendre si des différences de multitâche existaient réellement entre les sexes.

Les résultats montrent que les hommes et les femmes obtiennent des performances comparables dans quatre des cinq exercices. En revanche, l’écart se creuse pour la tâche conversationnelle : les hommes laissent sans réponse plus de deux fois plus de questions que les femmes. Les chercheurs précisent que, lorsque les hommes répondaient, leurs réponses étaient aussi rapides et aussi pertinentes que celles des femmes.

Le problème ne concernait donc pas la qualité des échanges, mais leur fréquence. Selon les chercheurs, cette différence pourrait s'expliquer par une plus grande propension des femmes à maintenir les interactions verbales dans un contexte social.

Un silence qui influence le regard des autres

L'équipe a ensuite demandé à 160 observateurs de visionner des vidéos des participants sans connaître le but de l'expérience. Le verdict est clair : les hommes étaient jugés moins en contrôle, moins performants, moins investis, moins attentifs et moins à l'aise que les femmes. Pourtant, ces impressions ne reflétaient pas leurs performances réelles dans les autres tâches. Les chercheurs estiment que les observateurs se sont principalement appuyés sur le fait que les hommes parlaient moins, et ont laissé ce seul comportement influencer leur jugement global. Ce mécanisme pourrait expliquer pourquoi le stéréotype, selon lequel les femmes seraient meilleures en multitâche, perdure.

"Nos données confirment qu'il n'existe pas de différences importantes entre les sexes pour les tâches cognitives visuelles et manuelles, mais que des différences significatives apparaissent dans la capacité à tenir une conversation tout en étant multitâche", conclut André Szameitat, un des auteurs principaux de l’étude, dans un communiqué. Il estime que c’est cette particularité, très visible dans la vie quotidienne, qui pourrait être à l'origine de cette croyance largement répandue.