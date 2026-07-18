Diabète : un an d'attente avant de profiter des effets des analogues de l’insuline ?

L'ESSENTIEL Dans une étude menée auprès de 400 jeunes de 7 à 25 ans, la glargine (analogue à action prolongée) a permis de diminuer le temps passé en hypoglycémie (taux de sucre trop bas) ainsi que les épisodes nocturnes.

Ce traitement était aussi lié à une dose quotidienne totale d'insuline plus faible et à un nombre d'injections quotidiennes réduit.

Les avantages de la glargine ne sont devenus significatifs qu'après environ un an.

En 2021, l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) a ajouté les analogues de l'insuline à action prolongée à sa liste des médicaments essentiels. Pour rappel, ces traitements, indiqués dans le traitement du diabète de type 1, sont des insulines modifiées pour agir de façon lente et prolongée. Leur objectif est de reproduire la sécrétion basale d'insuline par le pancréas, afin de maintenir une glycémie stable entre les repas et pendant la nuit. Dans la liste de ces analogues, on retrouve la glargine, qui est injectée sous la peau une fois par jour à heure fixe. Récemment, des chercheurs de l’université de Pittsburgh (États-Unis) se sont penchés sur son efficacité chez des jeunes diabétiques. Lors d’étude, publiée dans la revue The Lancet Diabetes & Endocrinology, ils ont suivi 400 personnes, âgées de 7 à 25 ans, atteintes de diabète de type 1 au Bangladesh et en Tanzanie.

Diabète de type 1 : les bénéfices de l’insuline glargine ne sont apparus qu'au bout d'un an

Selon les résultats, la glargine était associé à une réduction du temps passé en hypoglycémie dangereuse. Dans le détail, au bout de six mois, l’équipe n’a constaté aucune différence entre la glargine et l'insuline humaine plus ancienne concernant les critères d'évaluation, à savoir le temps passé en hypoglycémie et le temps passé dans la fourchette de glycémie cible. Cependant, à 12 mois, les participants traités par glargine passaient moins de temps en hypoglycémie et présentaient moins d'épisodes d'hypoglycémie nocturne que ceux recevant les soins habituels. Au bout d’un an, la glargine était également associée à une dose quotidienne totale d'insuline plus faible et à un nombre d'injections quotidiennes réduit, des facteurs susceptibles d'être importants tant pour les patients et leurs familles que pour les systèmes de santé.

La prise en charge du diabète de type 1 reste inégale à travers le monde

"Dans de nombreuses régions du monde, les enfants n'ont pas accès aux traitements considérés comme la norme ailleurs. Ces résultats apportent de nouvelles données au débat mondial visant à déterminer si les systèmes de santé aux ressources limitées doivent privilégier l'accès aux formulations d'insuline plus récentes, malgré leur coût plus élevé." Les auteurs estiment que des études supplémentaires sont nécessaires pour mieux comprendre l'évolution de l'équilibre glycémique à long terme lorsque des patients vivant dans des environnements aux ressources limitées passent des insulines humaines anciennes aux analogues d'insuline.