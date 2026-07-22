Accidents de la route : qui sont les plus exposés aux risques ?

L'ESSENTIEL En 2023, les accidents de la route étaient la principale cause de décès chez les jeunes de 10 à 39 ans dans le monde.

Les taux de mortalité sont près de six fois plus élevés dans les pays à faible revenu.

Les accidents de véhicules motorisés étaient la principale cause de blessures et de décès sur les routes.

Près de 51 millions de personnes ont été blessées et 1,34 million décédées des suites d’accidents routiers dans le monde en 2023. Ces chiffres, publiés dans The Lancet Public Health alors que les chassés-croisés de l’été viennent de commencer, rappellent les dangers de la route et la nécessité d'être prudent derrière le volant. Les jeunes et les pays à faible revenu paient les plus lourds tributs.

Accidents de la circulation : les jeunes et les hommes sont les plus touchés

Après avoir analysé les données routières de 204 pays récoltées entre 1990 et 2023, l’étude révèle que les accidents de la route sont la 11e cause de mortalité. Ils sont notamment responsables de 75,3 millions d'années de vie corrigées de l'incapacité (AVCI), une mesure de la perte totale de santé qui combine les années de vie perdues en raison d'un décès et les années vécues avec une incapacité.

La route est particulièrement meurtrière pour les jeunes. Elle est la première cause de mortalité chez les 10 à 39 ans et la deuxième cause chez les 5 à 9 ans. De plus, les drames de la route sont responsables de plus d'un décès d’hommes de 20 à 24 ans sur cinq. "Dans presque tous les groupes d'âge, les hommes présentaient des taux d'accidents de la route plus élevés que les femmes", ajoutent les auteurs de l'Institute for Health Metrics and Evaluation dans leur communiqué.

Les véhicules motorisés à eux seuls ont été responsables de 19,8 millions de blessés et 518.000 morts en 2023. Près d'un tiers des décès sur les routes concernent des piétons. Les blessures de motocyclistes représentent 13 % des cas, mais près de 24 % des morts.

Les chercheurs ont également fait le point sur les atteintes les plus fréquentes. Les fractures représentaient la blessure non mortelle la plus fréquente, soit plus de 38 % des cas. Les traumatismes crâniens survenaient dans environ un cas sur dix.

Les routes tuent davantage dans les pays pauvres

L’étude révèle aussi des inégalités importantes. Si les taux d’accidents diminuent depuis 30 ans, les pays à revenu faible et intermédiaire profitent moins des progrès faits ces dernières années en termes de sécurisation des véhicules et des infrastructures. Ils affichent en effet des taux de mortalité près de six fois plus élevés que les pays à revenu élevé. De plus, plus de 90 % des décès surviennent sur leurs routes.

"Bien que les pays à faible revenu aient enregistré nettement moins de nouveaux cas d'accidents de la route que les pays à revenu élevé, ils ont affiché le taux de mortalité le plus élevé, soit 43,8 décès pour 100.000 habitants. À l'inverse, les pays à revenu élevé ont enregistré le taux le plus élevé de nouveaux cas d'accidents de la route (858,1 cas pour 100 000 habitants), mais le taux de mortalité le plus faible (7,5 décès pour 100 000 habitants)", expliquent les auteurs.

Ils ont également remarqué que la mortalité routière a augmenté de manière significative dans six pays entre 2010 et 2023 : le Ghana, la Jamaïque, la République dominicaine, l'Arménie, le Costa Rica et les États-Unis. Ces hausses vont de 13,2 % aux USA à 48,5 % au Ghana.

"Les conséquences des accidents de la route dépendent non seulement des collisions elles-mêmes, mais aussi des systèmes mis en place pour les prévenir et protéger les personnes lorsqu’elles surviennent", explique la Dr Liane Ong, chercheuse principale à l’Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME) et auteure principale de l’étude. "La plupart des décès sur les routes sont évitables, mais les progrès nécessitent des investissements soutenus. Pour les réduire, il faut des infrastructures plus sûres, des politiques de sécurité plus rigoureuses et de meilleurs soins d’urgence."