Traitement de l’apnée du sommeil : quel est son impact sur le risque d’accident de la route ?

L'ESSENTIEL La somnolence au volant est un facteur important contribuant aux accidents de la route. Or, il s'agit d'un symptôme fréquent de l'apnée du sommeil.

Une étude montre que l'intervention chirurgicale est le traitement de la pathologie qui réduit le plus le risque d'accident de la route.

De plus, les patients atteints d'apnée du sommeil qui avaient eu un accident de voiture, étaient plus susceptibles de souffrir d'hypertension, de diabète et d'insuffisance cardiaque après l'accident.

Selon la sécurité routière, la somnolence multiplie les risques d’accident de la route par 8. Et le danger est très rapidement présent, puisque dès les premiers signes de fatigue, il est multiplié par 3 ou 4.

La somnolence étant un symptôme fréquent de l’apnée du sommeil, des chercheurs du ​​Sidney Kimmel Medical College at Thomas Jefferson University ont voulu déterminer l’impact des différents soins proposés aux patients sur l’incidence des accidents de voiture. Selon les résultats parus dans la revue Otolaryngology–Head and Neck Surgery le 21 janvier 2025, l’intervention chirurgicale réduit plus les risques automobiles que le traitement par pression positive continue.

Apnée du sommeil : la chirurgie réduit davantage les risques routiers

Pour évaluer l’impact de la prise en charge de l’apnée du sommeil sur la sécurité des routes, l’équipe a repris les dossiers de plus de 2,8 millions de patients souffrant de ce trouble respiratoire nocturne. L’analyse a montré que 3,4 % des malades ayant subi une intervention chirurgicale ont eu un accident de voiture à un moment donné après leur diagnostic. Le taux était de 6,1 % au sein du groupe utilisant un appareil à pression positive continue la nuit et de 4,7 % parmi ceux qui ne recevaient aucun traitement.

Selon les calculs des scientifiques, les patients ayant été opérés pour leur syndrome d’apnées–hypopnées obstructives du sommeil (SAHOS) avaient 45 % moins de risque d’être impliqués dans un accident de la route que ceux soignés par pression positive continue. De plus, les participants sans traitement présentaient un risque d'accident de la route supérieur de 21 % par rapport aux malades passés sous le bistouri.

Les données ont également révélé que les patients souffrant d’apnée obstructive du sommeil ayant eu un accident étaient plus susceptibles de présenter des comorbidités comme l’hypertension, le diabète et l’insuffisance cardiaque.

Apnée obstructive du sommeil : la chirurgie est une option à étudier pour la sécurité

Cette étude confirme que l’apnée obstructive du sommeil peut avoir un impact important sur la santé individuelle et la sécurité routière, d’autant plus si le syndrome est mal géré. Elle met aussi en lumière les bénéfices de la chirurgie pour ce trouble qui concerne entre 4 % et 10 % des adultes.

"Ces travaux s’ajoutent au nombre croissant de preuves soutenant les interventions chirurgicales telles que la stimulation du nerf hypoglosse (nerf qui joue un rôle moteur pour les muscles de la langue, NDLR) comme traitement alternatif efficace pour certains patients atteints d’apnée obstructive du sommeil", ajoute Elliott M. Sinad, auteur correspondant de la recherche, dans un communiqué. "Chez les candidats appropriés, la chirurgie doit être envisagée pour atténuer les risques personnels et de santé publique associés au SAHOS", concluent l’ensemble de l’équipe dans son article.