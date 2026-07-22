Grippe : l’obligation vaccinale pour les soignants se précise

La Haute autorité de santé se prononce en faveur d’un vaccin obligatoire contre la grippe pour les professionnels de santé. Dans un communiqué, paru le 20 juillet, elle publie ses recommandations concernant la vaccination, après une saisine du ministère de la Santé. Cette obligation concernerait également les professionnels des établissements de santé et des établissements médico-sociaux hébergeant des personnes âgées.

Grippe : comment protéger les personnes de plus de 65 ans, particulièrement vulnérables ?

"Chaque année, la grippe saisonnière provoque un nombre important d'hospitalisations et de décès chez les personnes âgées, rappelle la HAS. Elle a ainsi été à l'origine d'environ 53.000 hospitalisations dont 26.500 chez les 65 ans et plus en 2023-2024, et de 92.000 hospitalisations et d’un excès de mortalité d’environ 17.000 décès en 2024-2025." La majorité de ces décès concernent des personnes de plus de 65 ans, et en particulier celles de plus de 75 ans. Dans son avis, la HAS ne recommande pas d’obligation vaccinale pour les personnes de 65 ans et plus qui vivent dans des établissements en collectivité. Elle invoque notamment la forte couverture vaccinale dans cette population : elle est d’environ 82,7 %, soit supérieure au seuil de 75% recommandé par l'Organisation mondiale de la Santé (OMS)

Une vaccination prioritaire dans les Ehpad et les unités de soins de longue durée

En revanche, elle considère que la vaccination obligatoire des professionnels de santé permettrait de protéger les personnes les plus vulnérables face au virus. "La HAS recommande le déploiement prioritaire de cette obligation dans les Ehpad et dans les unités de soins de longue durée (USLD) compte tenu de la vulnérabilité particulière des personnes hébergées en raison de leur âge (75% des résidents ont 75 ans et plus) et de leur exposition à des contacts particulièrement étroits, répétés et prolongés avec les soignants", détaille l’organisme. Dans ces établissements, la HAS constate que les clusters de grippe sont fréquents et les formes graves nombreuses, malgré la forte couverture vaccinale. Cela s’explique notamment par l’immunosénescence, la diminution de la capacité de réponse immunitaire avec l’âge. "Ce risque est renforcé par les difficultés de mise en œuvre de certaines mesures de prévention, notamment du port du masque lors des repas et d'autres activités de la vie quotidienne, poursuit la Haute autorité de Santé. Plusieurs études, spécifiques aux Ehpad, montrent que la vaccination des professionnels contribue à protéger les résidents, en réduisant les infections respiratoires et la mortalité."

HAS : vers un déploiement progressif de la vaccination obligatoire des soignants ?

Selon ces recommandations, l’obligation devrait concerner tous les établissements de santé, ainsi que les professionnels exerçant en libéral et toutes les structures médico-sociales où résident des personne âgées. "Par cohérence, la HAS recommande la mise en place de la même obligation vaccinale pour les élèves et étudiants des filières médicales et paramédicales", précise le communiqué. La HAS conseille un déploiement progressif de l’obligation vaccinale sur une période de deux ans, renouvelables un an pour "garantir la faisabilité et l'acceptabilité de la mesure".