Boire l’eau des ruisseaux et des torrents peut-il vous envoyer aux urgences ?

L'ESSENTIEL En une dizaine de jours dans les Pyrénées, plusieurs groupes de randonneurs ont souffert de diarrhées et de nausées et ont dû être héliportés ou hospitalisés.

Ces intoxications sont liées à la consommation de l'eau d’un ruisseau dans des gourdes filtrantes.

Les secours rappellent que les filtres de nombreuses gourdes retiennent une partie des bactéries et des particules, mais ne sont pas toujours efficaces contre les virus ou certains autres agents pathogènes.

Après plusieurs heures de marche en montage, les randonneurs ont besoin de se désaltérer. Pour cela, certains se tournent vers l’eau jaillissant des rochers, qui semble être la plus pure qui soit. C’est ce que plusieurs pratiquants ont récemment fait dans les Pyrénées. Problème : ils sont tombés malades après avoir bu de l’eau du ruisseau avec, pourtant, des gourdes filtrantes.

Des randonneurs intoxiqués par l’eau d’un ruisseau : "Nous avons des interventions tous les jours "

Selon ICI Béarn Bigorre, 12 adultes dans ce cas ont été pris en charge par les secours depuis le 12 juillet. Ce jour-là, une marcheuse de 50 ans a été intoxiquée par l’eau d’un ruisseau, au niveau du lac de Madamette à Barèges. Le lendemain, deux patients souffrant de nausées et de vomissement ont été secourues sur le cirque de Gavarnie pour la même raison.

Dans la journée de mardi 14 juillet, les secours sont intervenus pour deux groupes : "Cinq personnes qui se trouvaient au refuge de la Glère sur la commune de Barèges, et quatre qui se situaient au lac de Bastan, proche du village d'Aragnouet. Elles ont été transportées en hélicoptère vers l'hôpital de Tarbes", car selon le Major Sébastien Abbadie, chef de la section montagne de la CRS Pyrénées interrogé par Actu Occitanie, "les malades se trouvaient dans un état très faible, ils ne pouvaient plus redescendre à pied."

"Nous avons des interventions tous les jours", confie Sébastien Abbadie, contacté par ICI Béarn Bigorre. Dans un reportage du 20H de TF1, le responsable ajoute que "cette semaine (celle du 20 juillet), sur 45 secours, on a fait 11 interventions de ce type, qui ont concerné une vingtaine de personnes. Ce sont des randonneurs qui ont bu de l’eau avec une gourde filtrante et qui ont été pris de vomissements et de diarrhées aiguës."

L’utilisation d’une gourde filtrante ne garantit pas la potabilité de l’eau

"Il y a des randonneurs qui utilisent en première intention ces gourdes filtrantes, alors que c'est fait en cas de secours quand on a plus d'eau, ce n'est pas fait pour ça initialement. L'été dernier déjà, on a été touché par ce phénomène avec plus d'une cinquantaine d'interventions. Il faut éviter de boire cette eau pour éviter ces interventions", explique le chef. Les pastilles de purification ne sont pas infaillibles non plus.

Dans un communiqué, la Fédération française de randonnée rappelle que ces eaux peuvent contenir des agents pathogènes (des bactéries, des virus et des parasites qui peuvent provoquer des maladies gastro-intestinales graves, des déjections d'animaux sauvages ou domestiques et des déchets humains ou agricoles) dangereux pour la santé. "L’usage de gourdes filtrantes pour boire l’eau des torrents ou ruisseaux de montagne ne permet pas de purifier l’eau prélevée dans le milieu."

Ainsi, elle recommande de "privilégier des sources d'eau sûres (eau du robinet, eau en bouteille)." Plus précisément, la fédération conseille d’emporter 1/2 litre d’eau potable par heure de marche, de faire des pauses à l’ombre et éviter de sortir aux heures les plus chaudes de la journée, de boire régulièrement tout au long de la sortie et de privilégier l’approvisionnement en eau dans les refuges.