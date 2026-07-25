Pourquoi il faut prendre le temps d’écouter les oiseaux

L'ESSENTIEL Les sons de la nature sont associés à des effets positifs significatifs sur la santé mentale.

Se promener en forêt aide aussi à réduire le stress, selon l'étude.

Pour les chercheurs, il faudrait davantage d'espaces verts en ville pour réduire le stress des populations.

Vous ne pouvez pas partir en vacances cette année ou alors elles sont déjà finis pour vous ? Voici une astuce pour rebooster votre moral : prenez le temps d’écouter le chant des oiseaux ou de vous promener en forêt.

Une nouvelle étude de l'université d'État de Caroline du Nord, publiée dans la revue Environmental Conservation, assure que ces deux activités aident à améliorer la santé mentale et à réduire le stress.

Les chants d’oiseau et la forêt font baisser le stress

Pour cette recherche, les scientifiques ont réuni 106 participants. Ils devaient porter un casque antibruit qui diffusait soit des bruits de circulation, soit des chants d'oiseaux. Ils le portaient alors qu’ils se trouvaient sur un sentier boisé isolé ou dans une zone urbaine animée. Le lieu et la bande sonore étaient aléatoires pour chaque personne. Les chercheurs pouvaient ainsi isoler les effets du lieu et du son. Il était ensuite demandé aux volontaires d'évaluer leur niveau de stress et de bien-être.

"Pour les participants qui se trouvaient dans un espace vert et écoutaient le chant des oiseaux, les effets ont été significatifs. Les émotions positives ont augmenté, les émotions négatives ont diminué, le stress a baissé et le sentiment de bien-être a progressé plus que pour toute autre combinaison", explique le Pr Nils Peterson, auteur principal dans un communiqué.

"On a observé l’effet inverse chez les volontaires se trouvant dans une zone urbaine grise et écoutant le bruit des voitures, et des réactions plus mitigées lorsque les sons et les environnements étaient incompatibles", ajoute l’expert.

Santé mentale : il faut verdir les villes

Pour le chercheur, les résultats montrent que faire entrer davantage la nature dans les zones urbaines, en développant notamment des espaces verts, serait bénéfique pour les populations et leur santé mentale.

"Lorsque vous avez un espace vraiment gris qui va stresser les gens et leur faire vivre des expériences négatives, le fait de le transformer en un lieu où règnent des sons naturels peut atténuer ses aspects négatifs", souligne le Pr Peterson. "Nos recherches ont mis en évidence l'efficacité des chants d'oiseaux, mais de nombreuses études soutiennent également l'utilisation de sons d'eau et d'autres éléments naturels."