Pourquoi certaines personnes tombent malades dès qu’elles sont en vacances ?

L'ESSENTIEL La "maladie des loisirs" désigne l'apparition de symptômes comme un rhume, une migraine ou une grande fatigue au début des vacances.

Le phénomène serait lié au stress accumulé et à la difficulté à passer du travail au repos.

Si ces épisodes se répètent à chaque période de repos, ils méritent d'être pris au sérieux.

Gorge irritée, nez qui coule, migraine ou épuisement : vous attendez les vacances avec impatience, mais une fois arrivé à destination, votre corps semble vous faire défaut. Les scientifiques ont donné un nom à ce phénomène qui, pour certains, se répète chaque année : la "maladie des loisirs" ("leisure sickness" en anglais).

Quand le corps relâche enfin la pression

Présentée en 2002 par le professeur Ad Vingerhoets, psychologue clinicien à l'Université de Tilburg (Pays-Bas), la "maladie des loisirs" a fait l'objet d'une étude publiée après l'analyse de près de 1.900 participants. Les chercheurs estimaient alors qu'environ 3 % de la population se reconnaissait dans ce syndrome. Les personnes concernées déclaraient souffrir de ce phénomène depuis plus de dix ans, et l'associaient à des périodes de stress intense. Les symptômes les plus fréquents de cette "maladie" sont les maux de tête ou migraines, la fatigue, les douleurs musculaires, les nausées ainsi que les infections virales, comme le rhume ou un état grippal, notamment pendant les vacances.

Les auteurs de l'étude soulignent que les principaux facteurs de risque ne sont pas les loisirs eux-mêmes, mais "une charge de travail élevée", "une forte responsabilité professionnelle", "un important besoin de réussite" et "l'incapacité à s'adapter à une situation de non-travail". Sur le plan biologique, le mécanisme est parfaitement cohérent. En période de stress prolongé, l'organisme produit davantage d'adrénaline et de cortisol. Ces hormones permettent de maintenir les performances et peuvent masquer temporairement la fatigue ou certaines douleurs. Lorsque la pression retombe enfin, le système immunitaire devient plus vulnérable et les premiers symptômes peuvent apparaître.

Les vacances ne suffisent pas toujours à récupérer

Mais le stress n'explique pas tout. Les vacances modifient aussi les horaires de sommeil, l'alimentation et les habitudes de vie. Les voyages exposent également à de nouveaux virus et, en cas de décalage horaire, l'organisme peut être davantage fragilisé.

"La maladie des loisirs est une affection relativement fréquente", selon les chercheurs. Mais si ces épisodes se répètent à chaque période de repos, ils méritent d'être pris au sérieux. Ils peuvent en effet être le signe d'un stress chronique ou d'une difficulté à réellement déconnecter. En parler avec son médecin permet d’écarter toute autre cause plus profonde.