Peut-on encore manger un fruit qui commence à pourrir ?

L'ESSENTIEL Les moisissures peuvent produire des toxines invisibles dangereuses pour la santé.

Les fruits mous moisis doivent être jetés, contrairement à certains fruits ou légumes fermes qui peuvent parfois être sauvés.

Une bonne conservation reste le meilleur moyen de prévenir les risques.

En été, les fruits et légumes mûrissent à toute vitesse. Et, face à une fraise moisie ou une pêche qui commence à noircir, beaucoup se contentent de retirer la partie abîmée avant de consommer le reste. Un bon réflexe anti-gaspillage alimentaire, mais qui n’est pas toujours sans danger. Les experts rappellent que certaines moisissures peuvent produire des toxines invisibles, capables de se propager bien au-delà de la zone visible.

Des moisissures qui ne restent pas en surface

"Je vous le déconseille, je vous invite même à arrêter", prévient le Dr Vincent Valinducq dans "Bonjour ! La Matinale TF1". Selon le médecin, lorsqu'un fruit ou un légume commence à pourrir, les bactéries prolifèrent et des moisissures peuvent apparaître. "Derrière cette moisissure, on a des champignons microscopiques qui parfois peuvent donner des toxines et se diffuser dans le fruit ou dans le légume." Le problème est que ces toxines sont inodores, incolores et invisibles à l'œil nu. Elles peuvent provoquer des troubles digestifs, mais aussi, plus rarement, des réactions allergiques ou des symptômes neurologiques. Les femmes enceintes, les jeunes enfants, les personnes âgées et les personnes immunodéprimées sont particulièrement vulnérables, rappelle le médecin.

Tous les fruits ne sont pas concernés de la même façon

Faut-il pour autant jeter systématiquement un fruit abîmé ? Pas nécessairement. Le Dr Valinducq précise que tout dépend de sa texture. Les fruits très mous, comme les fraises, les framboises ou les mûres, doivent être jetés dès qu'ils présentent de la moisissure, car celle-ci peut rapidement envahir toute leur chair. En revanche, pour un fruit ou un légume ferme, il est parfois possible de conserver une partie saine en retirant largement la zone atteinte. "On va couper en gardant une marge de 2,5 cm. Vous jetez ça et le reste, vous pouvez le consommer", explique-t-il.

La virologue Océane Sorel, connue sous le nom de @thefrenchvirologist, partage cet avis pour les aliments fermes comme les carottes, les choux ou les poivrons. En revanche, elle déconseille de consommer les fruits mous, les tomates, les concombres ou encore les fruits à coque lorsqu'ils présentent des moisissures.

Pas de confiture : la toxine résiste à la haute température

Les experts rappellent également qu'il est inutile de cuire un fruit moisi pour éliminer le danger. "Surtout pas, parce que la toxine résiste à la haute température", insiste le Dr Vincent Valinducq. Transformer un fruit moisi en confiture ne le rend donc pas plus sûr.

Pour limiter l'apparition des moisissures, le mieux reste la prévention. Océane Sorel recommande ainsi de conserver les fruits et légumes à l'abri de la chaleur et de l'humidité, de couvrir les aliments au réfrigérateur, de nettoyer régulièrement les surfaces de stockage, ou encore de remplacer fréquemment les éponges et torchons humides.