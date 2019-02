Fruits et légumes pré-découpés, huîtres… : 8 choses à bannir de votre alimentation selon un expert

On dit souvent que les cordonniers sont les plus mal chaussés. Ce n’est pas le cas de Bill Marler, un avocat américain spécialisé dans les intoxications alimentaires. Connaissant sur le bout des doigts les épidémies telles que les salmonelloses, il a tout bonnement décidé de bannir certains produits de son alimentation, qu’ils soient solides ou liquides. L'expert dresse la liste de ces produits potentiellement dangereux dans une interview, accordée à BottomLineInc.

Les aliments qui ne sont pas cuits

Tout d’abord selon Bill Marler, il faut être vigilant concernant certains produits qui ne sont pas cuits. C’est notamment le cas de la farine qui, au premier abord, ne parait pas dangereuse. Pourtant, de 2015 à 2016, au moins 63 personnes de 24 états américains ont souffert d’une infection à la bactérie E. coli après avoir ingéré de la farine non cuite. Parfois, le risque est présent même sans l’ingérer. En effet, ne pas se laver les mains après avoir pétri la pâte, en faisant des cookies par exemple, peut permettre à la bactérie E. coli de se propager.

Deuxième aliment cru dont il faut se méfier : les huitres. Selon Bill Marler, les intoxications alimentaires dues au fruits de mer sont de plus en plus fréquentes. En cause, le réchauffement climatique. Alors que les eaux se réchauffent, les microbes prolifèrent et se retrouvent dans notre estomac. La viande crue aussi peut être un nid à bactéries. Bill Marler conseille de cuire la viande à environ 70 degrés celsius afin de les tuer. Enfin, même si les risques de tomber malade après avoir mangé un oeuf cru sont moindres, c’est encore possible.

Les fruits et légumes pré-découpés, tendance mais risqué

Ils envahissent les étalages de nos supermarchés depuis quelques années. Les fruits et légumes pré-découpés peuvent s’avérer dangereux. Bill Marler dit lui même qu’ils les évitent "comme la peste". Bien qu’ils soient utiles, ils sont manipulés par beaucoup plus de monde qu’un fruit ou un légume entier. Cela multiplie donc les risques de bactéries. De plus, ces vingt dernières années, les épidémies dues aux pousses se sont étonnamment répandues, avec plus de trente proliférations bactériennes recensées, principalement la salmonellose et la E. coli.

Faire aussi attention à ce que l'on boit

Il n’y a pas ce que l’on mange qui peut provoquer une intoxication alimentaire. Ce que l’on boit aussi. Commençons par un produit vital : l’eau. Quand elle est non filtrée, elle peut vous rendre malade, même si elle provient d’une source propre. L’eau non filtrée peut contenir des excréments d’animaux et propager le Giardia, un parasite qui provoque vomissements et diarrhées chez l’homme.

Il est possible aussi de contracter une hépatite A si l’eau n’est pas traitée. En Californie en 2017, une vingtaine de personnes en sont mortes. Enfin dernier conseil : éviter de boire du lait ou des jus non pasteurisés. Même si beaucoup considèrent que la pasteurisation diminue la valeur nutritionnelle, Bill Marler estime que cela n’est pas dangereux. Or, ne pas pasteuriser peut l’être, avec des risques notamment d’être contaminé par des bactéries, des virus ou encore des parasites.