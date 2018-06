Staphylocoque, E.Coli : vos torchons sont des nids à bactéries et peuvent causer des intoxications alimentaires

Voici l’article à lire si vous avez tendance à garder les mêmes torchons et essuie-mains pendant des semaines avant de les mettre au lave-linge. Selon des chercheurs de l’Université de l’Île Maurice, ils seraient en effet de véritables nids à bactéries pouvant occasionner des intoxications alimentaires parfois graves.

Les scientifiques ont présenté leurs travaux sur l’hygiène dans les cuisines lors de la réunion annuelle de la Société américaine de microbiologie et ont fait l’objet d’un article de la BBC. Parmi les objets les plus fréquemment responsables d’infections et d’intoxications, selon eux, les torchons, que nous utilisons non seulement pour essuyer la vaisselle et les ustensiles de cuisine, mais aussi parfois pour nous sécher les mains et nettoyer les surfaces.

Un torchon sur deux contaminé

L’équipe de scientifiques mauriciens a recueilli 100 torchons qui ont été utilisés pendant un mois. Après analyse, ils ont constaté que 49 d’entre eux étaient porteurs de bactéries : 36,7% des torchons ont vu se développer des bactéries coliformes, parmi lesquelles la fameuse bactérie E.coli, 36,7% des entérocoques et 14,3% des staphylocoques dorés.

Toutes ces bactéries sont susceptibles de causer des intoxications alimentaires et peuvent même, dans certains cas, conduire à des infections plus graves pouvant entraîner la mort.

Des pratiques non hygiéniques

Surtout, les chercheurs ont constaté que les torchons en disaient beaucoup sur les foyers dont ils provenaient et sur les habitudes de ses membres. Ainsi, plus une famille est grande et compte d’enfants, plus le torchon est susceptible de présenter une croissance bactérienne importante.

Les bactéries coliformes et les staphylocoques ont été trouvés à une "prévalence significativement plus élevée" sur les torchons des ménages où l’on mange de la viande, tandis que la présence de la bactérie E. indique une possible contamination fécale et de mauvaises pratiques d'hygiène.

"Les données indiquent que des pratiques non hygiéniques lors de la manipulation de nourriture non végétarienne pourraient être courantes dans la cuisine", a déclaré l'auteure principale de l’étude, le Dr Susheela Biranjia-Hurdoyal.

"Les serviettes humides et l'usage polyvalent des essuie-tout devraient être déconseillés. Les familles plus grandes avec des enfants et des personnes âgées devraient être particulièrement vigilantes à l'hygiène dans la cuisine", a-t-elle poursuivi.

Comment empêcher la prolifération des bactéries ?

Comment se prémunir contre les intoxications alimentaires ? La BBC a listé une dizaine de mesures d’hygiène à appliquer dans une cuisine pour empêcher la prolifération bactérienne sur les textiles et les surfaces.

Le média britannique conseille ainsi de :

- Changer les torchons régulièrement, voire tous les jours ou lorsque l’on cuisine

- Utiliser des chiffons jetables ou de serviettes en papier pour empêcher la propagation des germes

- Laver à 60 °C les torchons après chaque utilisation

- Laver régulièrement les brosses à vaisselle dans un lave-vaisselle ou les nettoyer avec du détergent et de l'eau chaude après chaque utilisation

- S’assurer que les surfaces de préparation des aliments sont propres avant utilisation

- Utiliser des planches à découper séparées pour les aliments crus - comme la viande crue - et les aliments qui n'ont pas besoin d'être cuits

- Se laver et se sécher les mains après avoir manipulé des aliments tels que de la viande crue

- Nettoyer le plan de travail immédiatement après utilisation.