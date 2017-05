Les innovations technologiques peuvent-elles les inciter ?

Dr Pierre Parneix : Pendant des années nous avons eu « les boîtes à coucou » qui permettaient de regarder grâce à un système d’UV les zones des mains couvertes par la solution hydroalcoolique. Aujourd’hui, des caméras font la même chose : elle colore en vert les zones désinfectées et en rouge celles où le produit n’a pas été passé. Je crois que cela est très pédagogique et visuel.

Il existe aussi des systèmes de surveillance de l’observance qui sont plus difficiles à mettre en place. Nos collègues marseillais ont imaginé un système de capteurs placés à la fois sur les distributeurs de solution hydro-alcoolique et autour du patient. Si le soignant n’a pas réalisé son lavage des mains, il peut y avoir une alerte. Ce système est débutant chez nous mais il a montré son efficacité aux Etats-Unis. Je pense qu’il ne faut pas le voir sous un angle pédagogique et non coercitif.

Et comme améliorer l’hygiène des patients et des visiteurs ?

Dr Pierre Parneix : Pour ce public, l'agence nationale de santé publique réalise des campagnes d’affichage grand public notamment pour la grippe ou les gastro-entérites. Normalement, dans les établissements des affiches invitent les visiteurs à se désinfecter les mains avant d’entrer dans une chambre. Et pour les patients eux-mêmes, la sensibilisation fait partie des prérogatives des équipes soignantes ou d’hygiène. On se doit de leur expliquer comment se protéger et protéger les autres.

La politique de l’hygiène des mains a-t-elle déjà donné des résultats visibles en matière de lutte contre l’antibiorésistance ?

Dr Pierre Parneix : En 2000, le Pr Didier Pittet a démontré qu’un bon usage des solutions hydroalcooliques diminuait la fréquence des infections à Staphylococcus aureus résistant à la méticilline (SARM), ces bactéries sont l’emblème de l’antibiorésistance.

En France, on peut dire que dans les 10 dernières années nous avons multiplié par 4 la consommation de ces produits et en parallèle nous avons diminué par 4 les infections à ce fameux SARM.

Aujourd’hui nous faisons face à des bactéries encore plus résistantes localisées non pas sur la peau mais dans le tube digestif. Il est donc plus dur d’avoir un impact. Mais il est évident que plus la politique de l’hygiène des mains est porté haut, moins il y a de maladies infectieuses.

(1) Le Dr Parneix est aussi directeur du Centre de Coordination de Lutte contre les Infections Nosocomiales du Sud-Ouest (CCLIN Sud Ouest).