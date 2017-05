Une question de bon sens

C’est justement l’un des sujets au cœur du nouveau thriller Résistants de Thierry Crouzet (Ed. Bragelonne). Son personnage principal, une jeune étudiante en médecine, a la fâcheuse manie de se vernir les ongles. Et pour ne pas détruire ses œuvres d’art, elle refuse d’utiliser les solutions hydro-alcooliques. « C’est à cause de négligence comme la vôtre que des bactéries réussissent à se balader aux quatre coins du monde, lui lance l’une des plus grandes spécialistes de la résistance aux antibiotiques. Après être allé aux toilettes, un malade ne se lave pas les mains, il touche une poignée de porte, un médecin ouvre la porte et s’infecte, puis il serra la main d’un collègue d’un autre établissement et la contamination voyage », décrit-elle.

Un voyage infernal responsable de centaines de millions d’infections nosocomiales chaque année dans le monde. Rien qu’en Europe, l’OMS en recense 25 millions par an. De (trop) nombreux malades ont alors besoin d’antibiotiques. Mais à chaque prescription, les bactéries s’arment contre nos médicaments et résistent de plus en plus efficacement. « Nous devons leur faire obstacle en commençant par être irréprochables côté hygiène, reprend la professeure en infectiologie. La meilleure façon de réduire la résistance aux antibiotiques, c’est d’éviter les infections et donc les traitements antibiotiques ».

Du bon sens qu’espère bien faire infuser une fois encore l’OMS dans les établissements hospitaliers.