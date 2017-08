Recettes de grand-mère

Quelques astuces simples permettent de maintenir un niveau d’hygiène correct dans les éponges. Ceux qui disposent d’un four à micro-ondes peuvent remplir un bol de vinaigre blanc et d’eau, et y tremper l’éponge. Deux minutes à puissance maximale suffisent à tuer la plupart des organismes. Attention tout de même à ne pas y mettre d’éponge naturelle ou de grattoir métallique !

Le bicarbonate de soude peut aussi servir. Quelques heures de trempage dans de l’eau chaude qui en contient feront l’affaire. Un passage au lave-vaisselle, dans le bac à couverts, aussi. Ces méthodes tuent jusqu’à 60 % des bactéries, d’après les résultats des chercheurs.





Budget éponge

Mais les microbiologistes allemands sont plus radicaux. Ils considèrent que le lavage d’éponge n’est pas forcément une bonne idée, car il peut favoriser le développement de certaines bactéries. Ils recommandent donc de changer de matériel chaque semaine. Leur budget éponge doit être conséquent…

Sans aller aussi loin, en la nettoyant avec un peu de produit vaisselle et en l’essorant bien après chaque utilisation, et en procédant à un lavage plus conséquent de temps en temps, sa durée de vie sera prolongée, dans le respect d’un certain niveau d’hygiène.