Les chercheurs reconnaissent que l’étude a quelques limites, notamment dues au fait qu’ils n’étaient pas présents pendant l’examen en lui-même. Ils ne pouvaient donc pas savoir si le médecin avait ou non utilisé son stéthoscope.

« Malgré ces limites, nous pensons que ces résultats mettent en lumière un problème important, mais souvent négligé, de contrôle infectieux, en révélant la pauvreté de l’hygiène des stéthoscopes, expliquent les chercheurs de Yale dans leur article, publié dans la revue American journal of infection control. Cela suggère que l’éducation standard n’est pas la réponse adaptée. Nous pensons que l’hygiène des stéthoscopes devrait être incluse dans toutes les initiatives visant à améliorer l’hygiène des mains dans les hôpitaux. »





Plus sale que des mains

Car ces instruments, en contact avec les mains des praticiens, passent de poitrine en poitrine et de dos en dos, et sont de véritables nids à bactéries. Une étude réalisée aux Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) avait montré en 2014 à quel point. Il y a plus de bactéries sur leurs membranes que dans la paume de la main des praticiens. Y compris du staphylocoque doré, particulièrement résistant aux antibiotiques et impliqué dans les maladies nosocomiales.

Un stéthoscope individuel est exclusivement destiné aux patients particulièrement fragiles sur le plan infectieux ou contagieux, ce qui prouve que les médecins sont conscients du problème d’hygiène. Et, même si le nettoyage pose un problème matériel, car il abîme progressivement la membrane de l'instrument, l’hygiène doit être prioritaire. Pour ne pas perdre les bénéfices de l’hygiène des mains, les médecins sont vivement encouragés à passer un petit peu de solution hydroalcoolique, ou simplement une lingette désinfectante, sur leur outil de travail. Une prochaine étude s'intéressera-t-elle au problème de la cravate ?