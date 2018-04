E. coli : rappel de viande contaminée dans le sud et l’est de la France

La société Socopa, appartenant au groupe Bigard, a annoncé le rappel d’un lot de 500 kg de viande suite à sa contamination par une bactérie pathogène. Les acheteurs de viande hachée des marques Auchan, Boucherie Saint-Clément et Socopa, avec des dates limites de consommation allant du 28 au 31 mars, sont invités à ne pas consommer les produits.

Sont concernées les enseignes Leclerc, Auchan, Simply, Atac, Leader Price et Aldi, dans les régions du sud et de l’est de la France, ainsi qu’en Corse.

« Aucun malade ou cas d’intoxication alimentaire en lien avec le lot concerné n’a été porté à la connaissance de l’entreprise et des autorités sanitaires », a précisé Socopa dans un communiqué à l’AFP. Ce sont les contrôles de surveillance mis en place par le ministère de l’Agriculture qui ont mis évidence la contamination, qui avait échappé aux contrôles internes.

Responsable de diarrhées sanglantes

La bactérie en cause, Escherichia coli de sérotype O26:H11, est une souche pathogène dite entérohémorragique. Elle peut entraîner dans la semaine qui suit la consommation des diarrhées hémorragiques, des douleurs abdominales et des vomissements, accompagnés ou non de fièvre. Ces symptômes peuvent être suivis de complications rénales sévères, principalement chez les enfants.

Ce type d’alerte n’est pas rare. Même très stricts, les contrôles ne peuvent toujours identifier les contaminations en amont de la distribution. En 2016, trois lots de steaks hachés avaient dû être retirés de la vente à cause d’une intoxication par la même souche bactérienne. En septembre dernier, c'était le cas d'un lot d'escalopes de veau.

Bien cuire la viande

Présente dans le tube digestif des animaux de boucherie, les bactéries E. coli peuvent aisément contaminer la surface de la viande lors de la découpe. La viande hachée, qui peut contenir des bactéries en son cœur, présente un risque accru.

Pour se prémunir du risque d’intoxication alimentaire, il est conseillé de bien nettoyer les assiettes et les aliments en contact avec de la viande crue. Les plus prudents peuvent opter pour une cuisson à cœur, « façon semelle », de la viande. Le goût y perd, mais la sécurité y gagne.