Moisissures : ces aliments vous enverront à coup sûr aux urgences

L'ESSENTIEL Les carottes, les pommes, les fromages à pâte dure ou le chocolat sont les aliments que l’on peut conserver en coupant la partie abîmée.

En revanche, pour les yaourts, le pain de mie blanc, les fromages à pâte molle, la viande et le poisson, il faut jeter l’aliment s’il y a de la moisissure.

Une équipe de chercheurs français recueille les moisissures pour les étudier.

"Toutes les moisissures ne sont pas pathogènes, explique le Dr Keith Schneider, expert en sécurité alimentaire à l'Université de Floride, dans le Daily mail. Parfois, certaines moisissures produisent des toxines, mais à moins d'être un expert en moisissures, il est difficile de dire lesquelles sont pathogènes".

Moisissures : les aliments qui restent consommables

Dans le doute, certains préféreront jeter l’aliment en entier quand d’autres ne couperont que la partie abîmée pour ne pas gâcher. Mais est-ce une bonne idée ? “La nature de l’aliment joue un rôle important, explique Don Schaffner, directeur du département des sciences alimentaires de l’Université Rutgers, à National Geographic.

Les aliments que l’on peut conserver, en coupant la partie abîmée, sont les suivants : les carottes, les pommes, les fromages à pâte dure, le chocolat. Pour ce dernier, il ne faut d’ailleurs pas confondre les tâches de moisissure avec celles qui sont blanches et qui apparaissent parfois quand il y a de l’humidité.

La moisissure, elle, est un type de champignon qui se développe sur les aliments et qui a souvent un aspect pelucheux. Selon l’Agence Nationale Sécurité Sanitaire Alimentaire Nationale (Anses), “les moisissures dans les aliments, notamment ceux d’origine végétale, peuvent produire des toxines, les mycotoxines, dont certaines peuvent favoriser des mutations génétiques ou des cancers chez l’être humain ou les animaux.”

Ces mycotoxines peuvent aussi avoir des effets nocifs immédiats, comme l’intoxication aiguë, ou sur le long terme, comme la déficience immunitaire ou le cancer, selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

Moisissures : les aliments à jeter en entier

Ainsi, pour certains aliments, couper la partie abîmée ne suffit pas, il faut jeter l’aliment entier. C’est le cas pour les yaourts, le pain de mie blanc, les bagels, les fromages à pâte molle, les muffins, les cornichons, les confitures, le houmous, la viande et le poisson.

Et si vous ne voulez pas gaspiller, vous pouvez envoyer vos échantillons de moisissures à une équipe de chercheurs français, à Brest, qui les récolte et les étudie. Pour participer, inscrivez-vous sur ce lien et répondez à quelques questions.

“Une fois que c’est fait, on reçoit par courrier un petit kit de prélèvement très facile d’utilisation, explique Monika Coton, enseignante-chercheuse spécialisée dans la microbiologie des aliments et l’écologie microbienne au sein du Laboratoire universitaire de biodiversité et écologie microbienne (LUBEM) à l’ESIAB, l’École supérieure d’ingénieurs en agroalimentaire de Bretagne atlantique, elle-même rattachée à l’Université de Bretagne occidentale (UBO), au Parisien. Il suffit de couper la fraction de l’aliment qui moisit, et de la mettre dans une boîte (...) qui est fournie.”