Comment aider un adolescent qui manque de confiance en lui

L'ESSENTIEL Beaucoup de jeunes traversent des périodes de doute.

La confiance en soi ne se construit pas uniquement grâce aux réussites.

Le manque de confiance conduit souvent les adolescents à éviter les situations qu'ils redoutent.

L'adolescence est une période de profonds changements où l'estime de soi est souvent mise à rude épreuve. Entre les transformations physiques, le regard des autres, les exigences scolaires et la quête d'identité, beaucoup de jeunes traversent des périodes de doute. Les proches ont alors un rôle essentiel pour aider à construire progressivement une confiance durable.

Valoriser les efforts et instaurer un dialogue bienveillant

La confiance en soi ne se construit pas uniquement grâce aux réussites. Elle se développe surtout quand un adolescent découvre qu'il est capable d'apprendre, de progresser et de surmonter les difficultés. La qualité de la communication est alors essentielle : il est important d'écouter sans juger, de reconnaître les émotions exprimées et d'éviter de minimiser ce qu'il ressent.

Plutôt que de focaliser les échanges sur les résultats, comme une note scolaire ou une performance sportive, il est souvent plus bénéfique de mettre en valeur le chemin parcouru et les efforts accomplis. Même si le résultat n'est pas parfait, l'adolescent aura appris qu'il est capable de relever un défi.

Encourager l'autonomie tout en offrant un cadre sécurisant

Le manque de confiance conduit souvent les adolescents à éviter les situations qu'ils redoutent, par peur de se tromper ou d'être jugés. Pourtant, c'est précisément en vivant de nouvelles expériences qu'ils développeront progressivement leur sentiment de compétence.

Ainsi, encourager son adolescent à prendre des initiatives adaptées à son âge, comme organiser une sortie avec des amis, gérer un petit budget, préparer un repas ou essayer une nouvelle activité, lui permettra de constater qu'il est capable d'agir par lui-même.

L'objectif n'est donc pas de le laisser seul face aux difficultés, mais de lui offrir un cadre rassurant dans lequel il peut expérimenter, faire des erreurs et apprendre. Si une expérience ne se déroule pas comme prévu, rappelez-lui calmement que l'échec fait partie de tout apprentissage et qu'il ne remet pas en question sa valeur, pour progressivement renforcer sa confiance en ses capacités.

Rester attentif aux signes de souffrance et savoir demander de l'aide

S'il est normal que la confiance en soi fluctue au cours de l'adolescence, certains signes doivent inciter à consulter : un isolement social important, un refus d'aller au collège ou au lycée, une baisse marquée des résultats scolaires, une tristesse persistante, une anxiété importante, des troubles du sommeil ou de l'appétit, ou encore une perte d'intérêt pour les activités habituellement appréciées peuvent traduire une souffrance psychique qui dépasse le simple manque de confiance.

Consulter le médecin traitant ou le pédiatre permet d'évaluer la situation dans son ensemble, de rechercher d'éventuels facteurs médicaux ou psychologiques associés et d'orienter, si besoin, vers un psychologue ou un pédopsychiatre. Une prise en charge précoce favorise souvent une évolution plus rapide et évite que les difficultés ne s'installent durablement.

En savoir plus : "L'estime de soi de nos adolescents – Guide pratique à l'intention des parents" de Germain Duclos, Gilles Laporte et Jacques Ross.