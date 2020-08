“Pour être honnête, je pensais que j'allais rencontrer quelqu'un cet été pendant les vacances, car je savais que j'allais être beaucoup plus libre : je suis partie trois semaines en juillet avec mon père, qui sort beaucoup de son côté et me laisse mon indépendance. Ce n'était pas mon but, mais je me disais qu'à un moment, si je voyais des gens qui avaient l'air sympa sur la plage, j'irais les voir pour discuter. Trois semaines seule, c'est quand même un petit peu long.

J'avais un petit copain depuis un mois et demi avant de partir en vacances, mais il m'a quitté seulement quelques jours après mon départ. À ce moment, j'avais déjà fait la connaissance de deux autres adolescents ; ils m'avaient demandé mon numéro sur la plage, mais je n'avais pas d'intention particulière, vu que j'étais encore en couple. Ensuite, quand on a commencé à plus discuter et se voir, ils m'ont présenté leurs amis, dont un garçon avec qui j'ai beaucoup accroché ; très vite, il est devenu mon petit copain.

"On s'est mis à passer la soirée ensemble"

Ce qui m'a fait tomber amoureuse de lui et qu'on a tout de suite rigolé de tout ; c'était très naturel entre nous. Au début, on se voyait l'après-midi, puis on s'est mis à passer la soirée ensemble. Au fur et à mesure, dès que je me réveillais, j'allais le retrouver : on passait tout notre temps ensemble, jusqu'à ce que je doive rentrer chez moi vers 1 heure du matin.

Notre journée 'classique' commençait par des balades vers la plage le matin. Ensuite, le midi, on mangeait chez lui, ou on grignotait quelque chose à l'extérieur. Comme il a une petite moto, il m'emmenait dans des endroits un peu 'confidentiels', avec des vues superbes, l'après-midi. Le soir, on mangeait de nouveau chez lui ou à l'extérieur, puis on passait une partie de la soirée sur la plage, avant de se poser chez lui ou dans l'appartement que mon père louait.

“Ce n'est pas la première fois que j'ai un amour de vacances”

On a discuté de la possibilité d'avoir des rapports sexuels, mais on ne l'a pas fait, finalement. J'hésitais, puis mes règles sont tombées en même temps que la dernière semaine des vacances, donc ça a réglé la question. Une chose est sûre : on va se revoir, même s'il habite à quatre heures de train. Idéalement, on va essayer de passer quelques jours ensemble en août, voire en septembre. Je pense qu'on va fonctionner en surprises tous les deux : je ne lui dirai pas que je descends, j'appellerai son frère pour m'assurer que mon copain sera bien là tel week-end et je lui demanderai s'il peut m'héberger à ce moment.

De manière générale, j'ai une très bonne relation avec sa famille et son entourage ; ça va de ses amis en passant par son coiffeur et sa voisine. Lui a vu mes deux sœurs, qui sont venues quelques jours, et mon père, avec qui il a bien accroché. Il a fait une très forte impression sur lui, à tel point que mon père lui a proposé de venir chez nous, à Paris, pour me voir.

Ce n'est pas la première fois que j'ai un amour de vacances. Ça m'était déjà arrivé il y a trois ans, en Grèce, dans un hôtel-club. J'étais seule avec ma mère et j'avais rencontré un garçon que j'avais revu plusieurs fois à Paris, puis ça s'est essoufflé. Avec mon copain actuel, je pense qu'on aurait eu exactement la même relation et qu'on aurait aussi bien accroché même si on avait été en cours. Ce n'est pas l'aspect vacances d'été qui nous a rapprochés ou qui a fait que c'était si bien.”