Comment bien protéger ses enfants de la chaleur dans une voiture ?

L'ESSENTIEL Dans une voiture, la température peut très vite augmenter, de 10°C en 10 minutes seulement.

Il est déconseillé de laisser des enfants seuls dans une voiture, même pour une très courte durée.

Par fortes chaleurs, les enfants doivent régulièrement boire, même s’ils n’ont pas soif car ils ont plus de mal à repérer les signes de déshydratation.

Pendant la canicule, la voiture peut devenir mortelle pour les plus jeunes. La semaine dernière, plusieurs enfants âgés de deux à quatre ans sont décédés en France, après avoir été laissés seuls dans un véhicule. Chaque été, ces drames se répètent, preuve de la dangerosité de la voiture lors des fortes chaleurs. Il y a un double facteur : la température rapidement élevée dans l’habitacle et la plus faible tolérance des enfants pour y faire face.

10 degrés de plus dans la voiture, en 10 minutes seulement

“Les enfants ont une surface corporelle plus petite et ne peuvent pas évacuer la chaleur aussi efficacement qu'un adulte, explique le Dr Genon Wicina, pédiatre au sein de la Cleveland Clinic, dans un article publié par l’institution. Ils peuvent se retrouver coincés dans une voiture sans savoir comment en sortir. S'ils commencent à souffrir de la chaleur, ils risquent de somnoler au lieu de réaliser qu'ils doivent ouvrir la portière et sortir.”

La pédiatre insiste : même pour une très courte durée, il ne faut jamais laisser un enfant seul dans une voiture. En effet, comme l’indique l’association Prévention routière, la température peut très vite augmenter dans un véhicule : de 10°C en 10 minutes seulement. Avec les températures enregistrées la semaine dernière, allant parfois jusqu’à plus de 40 degrés, l’habitacle peut donc rapidement devenir dangereux.

“Beaucoup de gens ne pensent pas à verrouiller leur voiture lorsqu'elle est garée dans l'allée de leur domicile, mais les enfants sont curieux, souligne le Dr Genon Wicina. Un enfant du voisinage pourrait facilement monter dans la voiture si elle n'est pas verrouillée et s'y retrouver piégé.”

Repérer les signes de la déshydratation

Quand les parents sont présents, il faut aussi rester vigilant à la température de la voiture. Avant d’installer les enfants et de prendre la route, l’idéal est de d’aérer le véhicule quelques minutes, surtout s’il est resté stationné au soleil. Vous pouvez aussi installer des pare-soleils sur les vitres des enfants, pour éviter la surchauffe quand vous roulez.

Enfin, dans la voiture comme à l’extérieur, l’hydratation reste primordiale. Les enfants doivent régulièrement boire, même s’ils n'ont pas soif. Et ce, d’autant plus qu’ils ne sont pas toujours capables de reconnaître les signes de déshydratation et de stress thermique, souligne l’UNICEF.

Chez le nourrisson de moins de deux ans, la déshydratation se manifeste par différents symptômes, listés par l’Assurance maladie : une apathie, une respiration rapide, la peau pâle, des cernes sous les yeux, un comportement inhabituel, une faible quantité d’urine, des gémissements ou encore une perte de poids de plus de 5 %. Si vous constatez un ou plusieurs de ces signes chez un nourrisson, il faut rapidement consulter un médecin.

Dans un rapport, l’UNICEF indique qu’en 2021, la hausse des températures en Europe et en Asie centrale a tué environ 377 enfants. La moitié de ces décès étaient directement liés à des maladies causées par la chaleur durant la première année de vie.