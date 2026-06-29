Canicule : derrière les records de chaleur, un record de décès

L'ESSENTIEL Depuis le 24 juin (au lendemain de la journée la plus chaude à l’échelle nationale) environ 1.000 décès supplémentaires ont été observés par rapport aux niveaux habituels.

Plus de 1.400 décès par jour ont été enregistrés les 25 et 26 juin, contre environ 900 à 1.000 morts habituellement à cette période.

Environ 85 % des décès concernent des personnes de 65 ans et plus.

La chaleur frappe plus fort qu'on ne l'imaginait. Dans un point, datant du 28 juin, Santé publique France a publié les premières données de mortalité liées à l’épisode caniculaire en cours, qui est "exceptionnel sur le plan météorologique. De nombreux records mensuels et absolus ont été battus, le mardi 23 juin a été la journée la plus chaude à l’échelle nationale, battant le record de 2003."

"Environ 1.000 décès supplémentaires" recensés en trois jours

Selon l’autorité sanitaire, la canicule s'accompagne d'une forte hausse des décès. Plus précisément, plus de 1.200 décès (toutes causes) ont été enregistrés pour la journée du 24 juin et plus de 1.400 décès quotidiens les 25 juin et 26 juin. "À titre comparatif, on comptait autour de 900 à 1.000 décès par jour en avril et mai. Ainsi, depuis le 24 juin, environ 1.000 décès supplémentaires ont donc été observés par rapport aux décès observés les mois précédents", peut-on lire dans le communiqué. Santé publique France indique que les hausses concernent toutes les classes d’âges et rappelle ainsi que les effets de la canicule peuvent affecter toute la population. Cependant, 85 % des décès observés concernent les personnes de 65 ans et plus.

Le bilan montre que cette hausse est plus marquée dans les régions en vigilance rouge sur les derniers jours, en particulier en Île-de-France, Nouvelle Aquitaine, Bretagne, Centre Val de Loire, Normandie et Pays de la Loire. "Les décès observés ont augmenté en établissement hospitalier, en EHPAD et à domicile. Toutefois, depuis le 24 juin, une augmentation particulièrement marquée des décès à domicile est observée (de l’ordre de 40 %), tout particulièrement en Île-de-France. Ce constat conduit à rappeler les mesures de solidarité envers les personnes isolées et en situation de grande solitude, y compris dans les zones fortement urbanisées."

Canicule : les chiffres sont encore sous-estimés

Dans le rapport, l’autorité sanitaire souligne que les données pris en compte sont partielles, car la surveillance des décès est basée sur la remontée des certificats électroniques de décès. "Elle n’est pas exhaustive et permet d’enregistrer habituellement environ 60 % de la mortalité nationale. La couverture du système est encore hétérogène selon les régions et surtout selon le type de lieu de décès : elle enregistre 25 % de la mortalité survenant à domicile, 45% de ceux en EHPAD et près de 80 % en établissement hospitalier." En clair, le nombre de morts, en particulier dans les zones et pour les lieux de décès les moins couverts par le dispositif comme les décès à domicile, est sous-estimé. "La mortalité sera en conséquence plus élevée que ces premières données", précise Santé publique France qui recommande d’interpréter les tendances observées avec prudence.