Canicule : pourquoi il ne faut pas boire de l’eau des bouteilles en plastique exposées au soleil

L'ESSENTIEL Les bouteilles en plastique libèrent des composés organiques volatils (COV) quand elles sont exposées à la lumière du soleil et aux UVA.

Ces COV se retrouvent dans l’eau que nous buvons ensuite, alors qu'ils sont toxiques et cancérigènes pour l’Homme.

Si vous utilisez des bouteilles d’eau en plastique, conservez-les au frais et à l’abri de la lumière.

Les bouteilles en plastique rendraient-elles l’eau que nous buvons dangereuse pour la santé ? Selon une étude publiée dans la revue Eco-Environment & Health, le contact avec la lumière du soleil et les rayons ultraviolets A (UVA) libère des composés organiques volatils (COV) qui se retrouvent ensuite, en partie, dans le liquide.

Des COV dans l’eau au bout d’une journée

Lors de leur étude, les scientifiques ont étudié six types de bouteilles en plastique PET (polytéréphtalate d'éthylène). Ils les ont exposés à la lumière du soleil et aux UVA pour analyser les effets sur la qualité de l’eau. Résultat : au bout d’une journée seulement, les chercheurs ont découvert des COV dans l’eau, issus de la dégradation du plastique.

Quand nous buvons cette eau, nous ingérons donc des COV, qui sont des substances dangereuses pour l’Homme. Selon Airparif, organisme agréé par le ministère de l'Environnement pour la surveillance de la qualité de l'air en Île-de-France, ces substances peuvent avoir des effets cancérigènes ou toxiques, notamment sur la reproduction.

En général, les COV proviennent des transports et des procédés industriels, comme le raffinage du pétrole. Ils s’évaporent dans l’air ambiant, avec une concentration qui peut être très importante dans les lieux fermés. C’est le même mécanisme avec les bouteilles d’eau, sauf qu’une partie des COV va dans l’air et l’autre dans l’eau.

Une quantité de COV multipliée par 40

Dans cette étude, les chercheurs parlent de photodégradation car la dégradation du plastique est accélérée par la lumière du soleil et les UVA. Quand le plastique PET en est au contact direct, ses liaisons chimiques sont rompues et libèrent des COV qui s’évaporent dans l’air ou vont dans l’eau, en fonction du côté - intérieur ou extérieur - de la bouteille. Ainsi, après un long moment d’exposition, les scientifiques ont retrouvé une quantité de COV ayant été multipliée par 40.

“Nos résultats apportent des preuves convaincantes que les bouteilles en plastique, lorsqu’elles sont exposées à la lumière du soleil, peuvent libérer des composés toxiques présentant des risques pour la santé, explique le Dr Huase Ou, principal chercheur de l’étude, dans un communiqué. Les consommateurs doivent être conscients de ces risques, en particulier lorsque l’eau en bouteille est restée au soleil pendant de longues périodes.”

Cet été, il vaut donc mieux investir dans une gourde en acier inoxydable ou en verre plutôt que de réutiliser des bouteilles en plastique. Mais si cela vous arrive, conservez-là plutôt au frais et à l'abri de la lumière du soleil.