Canicule : peut-on vraiment échapper à un excès de transpiration ?

L'ESSENTIEL Dans une vidéo, publiée sur Tiktok, l’influenceuse Zoé Tondut confie souffrir d’hyperhidrose, qui correspond à une transpiration excessive affectant généralement les mains, les pieds, les aisselles et le visage.

Ce trouble est lié à une hyperactivité du système nerveux sympathique et peut être favorisé par des émotions fortes, comme le stress.

Afin de réduire les épisodes d’hypersudation, il est conseillé d’adopter certains réflexes, comme le port de vêtements en coton ou l’usage d’un antitranspirant.

"Comme vous le savez, en ce moment, c’est la canicule. On meurt tous de chaud, mais j’aimerais que l’on ait une pensée pour nous les personnes touchées par hyperhidrose, qui transpirent des mains et des pieds encore plus que d’habitude. (…) Il y a de l’eau qui coule de mes mains constamment et encore plus quand il fait chaud. Mes mains sont constamment trempées. Mes pieds, je n’en parle pas. Mettre des chaussettes avec ce temps-là, c’est un enfer. Je tache tous mes vêtements. Je ne peux rien prendre dans mes mains, tout gondole. Je ne peux rien faire. Imaginez, vous avez tout le temps les mains mouillées. C’est mon quotidien", raconte l’influenceuse Zoé Tondut (@Justezoe) dans une vidéo mise en ligne sur son compte Tiktok suivi par 1,1 million de personnes. Avec cette publication, la jeune femme de 25 ans veut briser le tabou sur l’hyperhidrose (ou hypersudation), désignant une transpiration excessive du corps, dont elle souffre depuis l’enfance.

Transpiration excessive : quelles sont les causes ?

Comme l’indique la patiente, ce trouble, affectant environ 3 % de la population selon les hôpitaux universitaires de Genève, se manifeste par des mains humides, au point d'entraîner une gêne pour tenir un volant, travailler sur ordinateur, utiliser des outils ou serrer la main de quelqu'un d’autre. Chez les patients, le corps transpire tellement que la personne concernée craint de faire du sport, ou de danser avec d’autres gens. En outre, l’excès de sueur oblige à se doucher et se changer plusieurs fois par jour.

L’hyperhidrose est liée à une hyperactivité du système nerveux sympathique. La sécrétion excessive de sueur par les glandes sudorales peut être déclenchée par le stress, la peur, le trac et toutes les émotions fortes. Un temps chaud, une consommation de nourriture épicée et/ou d’alcool et un effort physique peuvent aussi favoriser les épisodes de transpiration abondante. L’Assurance Maladie évoque également des facteurs génétiques, qui pourraient concerner environ 25 % des personnes souffrant de transpiration excessive. "L'hypersudation généralisée est en général une hypersudation secondaire car elle a le plus souvent une cause identifiée" (hyperthyroïdie, cancers, Parkinson, infarctus du myocarde, anxiété…).

Canicule : comment atténuer l’hyperhidrose ?

Pour lutter contre l’hypersudation, l’influenceuse confie "acheter des chaussettes en coton" et se laver mains régulièrement. "Au bout d’un moment, je ne peux pas vivre. C’est compliqué." En cette période de canicule, plusieurs habitudes peuvent être adoptées pour limiter l’excès de transpiration. L’Assurance Maladie conseille de :

Éviter les aliments stimulant la production de sueur : alcool, boissons chaudes, caféine (café, thé), plats épicés…

Réaliser une toilette des zones sujettes à la transpiration avec un savon doux, une à deux fois par jour, et bien les sécher

Privilégier des vêtements amples en fibres naturelles (coton, lin, laine) et bannir les matières synthétiques

Avoir recours à des protections en coton, jetables et auto-adhésives à placer sur la peau sous les aisselles

Utiliser des absorbeurs d’odeurs

Appliquer localement un antitranspirant ou un produit antisudoral ou antiperspirant, souvent à base de sels d’aluminium

Il est recommandé de consulter un médecin en cas de transpiration excessive qui perturbe le quotidien, malgré les mesures adoptées, d’épisodes soudains d’hyperhidrose, d’hypersudation nocturne, de transpiration excessive unilatérale ou d’apparition d’autres symptômes (fièvre, perte de poids, démangeaisons, douleur thoracique, essoufflement, accélération du rythme cardiaque).