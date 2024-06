Comment la taille de vos seins affecte-t-elle votre transpiration ?

L'ESSENTIEL Une recherche a révélé que les seins plus gros contenaient moins de glandes sudoripares que les plus menus.

Ainsi, ils produisent moins de sueur pendant l'activité physique.

Selon les chercheurs, cette découverte va permettre d'améliorer les vêtements de sport pour répondre aux besoins de chaque anatomie féminine.

En étudiant comment les femmes régulent leur température corporelle pendant l'activité physique, les chercheurs de l’université de Southampton ont fait une découverte qui peut sembler contre-intuitive. Les seins plus gros produisent moins de sueur, et cela, car ils abritent moins de glandes sudoripares que les autres.

Activité physique : la taille des seins et la quantité de sueur sont liées

Pour cette recherche présentée dans Experimental Physiology, les scientifiques ont réuni 22 femmes d'âges et de tailles de poitrine différents. Ces participantes devaient courir pendant 45 minutes dans une pièce à 32 degrés Celsius. Leur production de sueur au niveau des seins a été surveillée par différents appareils. "La numérisation 3D a été utilisée pour calculer la surface de la poitrine, tandis que la densité des glandes sudoripares a été évaluée à l'aide d'un papier infusé d'iode qui, lorsqu'il est placé sur la peau, réagit avec les substances chimiques présentes dans la sueur", précise le communiqué.

Les données obtenues ont montré que les femmes ayant un décolleté généreux présentaient moins de glandes sudoripares que les volontaires au corsage moins fourni. Cet élément les conduisait à moins transpirer au niveau de leur poitrine que les autres.

"Ces connaissances fondamentales sont quelque chose que nous pouvons désormais utiliser pour éclairer la conception de vêtements de sport qui tiennent compte des besoins des femmes de tailles de poitrine différentes", explique Hannah Blount, auteure de cette étude.

Penser les vêtements pour le corps féminin afin de rendre le sport plus accessible

Mieux comprendre les réactions du corps féminin à la chaleur et à l’exercice permettra de proposer des vêtements et des soutiens-gorge de sport plus adaptés aux besoins des femmes et éviter l’inconfort, les frottements et autres désagréments. Pour les chercheurs, c’est un point loin d’être futile.

"Plus de 85 % des femmes considèrent qu'un soutien-gorge de sport est un équipement essentiel pour faire de l'exercice, mais il est en fait très difficile d'en trouver un qui soit confortable et qui offre un bon maintien, c'est pourquoi beaucoup de femmes ont du mal avec cela", rappelle l’experte avant d’ajouter, "nous devenons de plus en plus sédentaires en tant que société, donc si nous pouvons faire quelque chose pour aider les femmes à devenir plus actives tout en rendant le sport plus accessible, alors c'est vraiment excitant."