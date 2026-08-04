Mordue par un barracuda, une petite fille secourue grâce à un réflexe essentiel

L'ESSENTIEL Une jeune américaine de 13 ans a été mordue par un barracuda alors qu’elle se baignait dans la mer, aux Caraïbes.

Une infirmière, présente sur la plage, lui a fait un garrot pour arrêter l’hémorragie avant que les secours arrivent.

Ce geste a certainement limité les conséquences de la blessure, car la jeune fille a pu finir ses vacances malgré son bandage.

Passer du rêve au cauchemar, en une fraction de secondes. C’est ce qui est arrivé à une jeune fille de 13 ans en vacances dans les Caraïbes. Alors qu’elle se baignait dans les eaux turquoises des îles Turks-et-Caïcos, Claire Macdonel a été mordue par un barracuda. “J’ai senti une forte pression pendant quelques secondes, a indiqué la jeune américaine au média WBRC 6 News. C’était comme si ma main était coincée dans la bouche de quelque chose.”

“Il y avait du sang partout”

D’après l’Institut océanographique Paul Ricard, le barracuda peut mesurer jusqu’à 1 mètre 50. Grâce à ses dents acérées, ce prédateur se nourrit de poissons, de seiches, de poulpes ou de crustacés. Alors, quand il confond la main de cette jeune fille avec une proie, les dégâts sont importants.

“Il y avait du sang partout, poursuit-elle. Il coulait sur tout mon bras, c’était comme dans un film d’horreur. J’avais très peur. J’étais angoissée, je pleurais tout le temps.” Mais dans son malheur, la jeune américaine a eu un peu de chance…

En pleurs et hurlant de toutes ses forces, la jeune fille est sortie de l’eau par sa mère. Sur la plage, une infirmière observe la scène et réagit immédiatement. Face à la quantité de sang perdue par Claire Macdonel, elle décide de lui poser un garrot pour stopper l’hémorragie.

Ce geste de premier secours a permis à la jeune américaine d’attendre l’ambulance en sécurité. Une fois à l’hôpital, les médecins lui ont d’abord nettoyé et désinfecté les plaies avant de les recoudre. Heureusement pour la jeune américaine, finalement, plus de peur que de mal. Malgré son bandage, elle a pu finir son séjour au Caraïbes et attendre son retour à domicile pour être opérée.

Stopper l'hémorragie grâce à un geste de premier secours

Le geste de premiers secours effectué par l’infirmière présente sur la plage a certainement limité les conséquences de la blessure. En cas d’hémorragie, il est essentiel de réagir, comme l’explique la Croix Rouge dans une vidéo tutorielle.

Face à une telle situation, la première chose à faire est d’exercer une pression directe sur la plaie avec un tissu propre, pour éviter le contact avec le sang de la victime. Ensuite, le mieux est de placer la personne en position allongée, plus sécurisante, et d’appeler les secours.

En attendant l’ambulance, l’enjeu est toujours de contenir le saignement en utilisant un bandage. Si cette compression ne suffit pas, il faut réaliser un garrot avec les moyens du bord… Cravate, corde à sauter, tissu assez long. Faites ensuite deux tours au dessus du membre et serrez le plus possible pour arrêter les saignements.